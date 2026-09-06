Por: Portal Bogotá

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Durante la última semana, las autoridades de Bogotá lograron avances destacados en la lucha contra la delincuencia, con la captura de 665 personas vinculadas a diversos delitos y puestas a disposición de las autoridades competentes. Entre estos resultados sobresalen capturas que involucran estructuras criminales y delitos que afectan directamente a la comunidad capitalina, como lo confirma la información oficial recogida por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad. Uno de los hechos más relevantes fue la detención de ocho presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’, reconocida organización criminal transnacional, acusados de haber participado en el homicidio de Kevin Santiago Ángel, profesor y líder comunitario del sur de la ciudad.

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De acuerdo con lo informado por las autoridades, los ocho capturados, entre quienes se encuentra alias ‘Osmer’, presunto cabecilla responsable de coordinar extorsiones, fueron detenidos en un megaoperativo realizado en diferentes partes de Bogotá y el país. Además de ‘Osmer’, dos presuntos coordinadores de zona y cinco personas más, que estarían vinculadas a la logística y ejecución del crimen, hicieron parte de este grupo capturado. Según la investigación, el asesinato de Ángel estaría relacionado con su labor social en la localidad de Kennedy, que habría despertado la atención del grupo criminal. Estos individuos serán presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía General de la Nación (ente encargado de la investigación y persecución penal en Colombia) les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

Paralelamente, la Policía de Bogotá informó la captura de tres presuntos extorsionistas apodados ‘Javi’, ‘Johngel’ y ‘Merlín’, supuestos miembros de la banda ‘AntiTren’. Según los reportes, estas personas amenazaban a comerciantes del barrio Unir en Engativá mediante el envío de panfletos y mensajes intimidatorios por WhatsApp, exigiendo pagos de entre 15 y 20 millones de pesos. Tras su judicialización y la correspondiente audiencia ante un juez, se les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas.

En Suba, la Policía intervino a tiempo para evitar el hurto de una estación de servicio. Dos hombres fueron capturados luego de intimidar a un trabajador del lugar; se les encontró un revólver y un celular de la víctima. Ambos, de 33 y 34 años, tenían antecedentes de hurto y daño en bien ajeno y fueron judicializados por hurto y porte ilegal de armas. Finalmente, en Santa Fe, fue apresado un hombre que habría participado en un homicidio y un intento de asesinato en el centro de Bogotá; al ser requerido por las autoridades, presentó documentación falsa, pero finalmente fue identificado y puesto a disposición judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ‘Tren de Aragua’ y por qué es relevante su captura en Bogotá?

El ‘Tren de Aragua’ es mencionado en el reporte como una organización criminal involucrada en delitos de alto impacto, como el homicidio. Su captura es relevante debido a la presunta participación de sus miembros en el asesinato de un líder comunitario, lo que subraya la importancia de las acciones policiales para esclarecer crímenes graves y proteger a quienes realizan trabajo social en la ciudad.

¿Cómo afectaban las extorsiones de la banda ‘AntiTren’ a comerciantes de Engativá?

Según el reporte, los presuntos miembros de la banda ‘AntiTren’ amenazaban a comerciantes de Engativá mediante panfletos y mensajes intimidatorios, exigiendo grandes sumas de dinero y poniendo en riesgo la integridad de las víctimas y sus negocios, lo que contribuyó a un clima de inseguridad en la zona hasta su captura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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