Por: Portal Bogotá

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Las autoridades de Bogotá lograron la captura de 665 presuntos delincuentes en una intensa semana de operativos contra el crimen en la capital del país. Dentro de los casos destacados, se encuentra la detención de ocho integrantes del grupo ‘Tren de Aragua’, sindicados de participar en el asesinato de Kevin Santiago Ángel, un profesor y líder comunitario del sur de la ciudad. Según datos divulgados por la Alcaldía de Bogotá, estos operativos reflejan el fortalecimiento de la respuesta institucional ante la delincuencia y la coordinación entre diferentes organismos de seguridad.

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En relación con el caso del ‘Tren de Aragua’, las investigaciones permitieron capturar a alias ‘Osmer’, quien sería uno de los cabecillas encargados de coordinar la extorsión en el suroccidente de Bogotá; también a dos presuntos coordinadores de zona y cinco implicados en la logística y ejecución del homicidio. La Fiscalía General de la Nación llevará a los implicados ante un juez de control de garantías para imputarles los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. De acuerdo con la información oficial, estos hechos habrían afectado significativamente la comunidad de Kennedy y tendrían relación directa con el trabajo social realizado por la víctima.

Otro caso relevante fue el de la banda ‘AntiTren’, cuyos miembros, alias ‘Javi’, ‘Johngel’ y ‘Merlín’, fueron capturados por la Policía de Bogotá tras extorsionar a comerciantes de Engativá mediante panfletos y mensajes intimidatorios en WhatsApp, exigiendo sumas que oscilaban entre quince y veinte millones de pesos. Estos individuos fueron judicializados por extorsión y porte ilegal de armas de fuego, y se les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario tras las audiencias preliminares.

En la localidad de Suba, dos hombres fueron detenidos minutos después de intentar hurtar una estación de servicio, tras intimidar a un trabajador. En el procedimiento, la Policía encontró un revólver con munición y un celular robado. Ambos, quienes ya tenían antecedentes por hurto y daño en bien ajeno, quedaron a disposición de la Fiscalía por hurto y porte de armas de fuego. Un caso adicional en Santa Fe culminó con la captura de un hombre buscado por homicidio y tentativa de homicidio, quien intentó evadir la inspección policial con un documento falso, pero fue identificado y entregado a la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ‘Tren de Aragua’ y por qué su captura en Bogotá es relevante?

El ‘Tren de Aragua’ es una estructura criminal señalada de diversos delitos, como extorsión y homicidio. La reciente captura de ocho presuntos integrantes, especialmente de un cabecilla clave y coordinadores zonales, es importante porque, según las autoridades de Bogotá, permite avanzar en el esclarecimiento de crímenes de alto impacto y responde a problemáticas que afectan directamente a comunidades vulnerables, como la de Kennedy.

¿Cómo actúan los extorsionistas identificados en Engativá y qué delitos les imputaron?

Los presuntos extorsionistas detenidos en Engativá, pertenecientes a la banda ‘AntiTren’, utilizaban métodos intimidatorios como panfletos y mensajes por WhatsApp para exigir dinero a comerciantes, amenazando su integridad y la de sus establecimientos. A estas personas, la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación les imputaron los delitos de extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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