Por: Portal Bogotá

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Durante la última semana, la ofensiva contra la criminalidad en Bogotá avanzó con la captura de 665 personas, que fueron puestas a disposición de las autoridades por distintos hechos delictivos, según información oficial compartida por la Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá. Entre estos capturados, ocho presuntos miembros de la organización delictiva ‘Tren de Aragua’ fueron señalados de participar en el homicidio de Kevin Santiago Ángel, un profesor y líder social del sur de la capital.

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El operativo que permitió la detención de estos ocho sujetos se realizó de forma simultánea en varias zonas del país. De acuerdo con la información oficial, alias ‘Osmer’, identificado como cabecilla encargado de coordinar extorsiones en el suroccidente de Bogotá, fue uno de los principales detenidos. Junto a él, cayeron otros presuntos coordinadores de zona y personas implicadas en actividades logísticas y la ejecución del crimen. Esta acción representa un avance en el esclarecimiento del asesinato de Kevin Santiago Ángel, cuyo trabajo comunitario estaba dirigido a la población de Kennedy y, de acuerdo con la investigación, podría haber motivado su muerte.

Los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía General de la Nación les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. El primer cargo hace referencia a la asociación de varias personas para cometer delitos, y el segundo implica la comisión de un homicidio bajo circunstancias que agravan la conducta, como la existencia de premeditación o víctima vulnerable.

Paralelamente, en Engativá, la Policía de Bogotá capturó a tres presuntos extorsionistas identificados como alias ‘Javi’, ‘Johngel’ y ‘Merlín’, miembros de la banda ‘AntiTren’. Según las investigaciones, estas personas amenazaban a comerciantes del barrio Unir mediante panfletos y mensajes intimidatorios que exigían pagos de entre 15 y 20 millones de pesos, prometiendo represalias violentas en caso de no recibirlos. Estos fueron judicializados por extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, quedando bajo medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por otro lado, en Suba, dos hombres fueron capturados tras intentar hurtar una estación de servicio. Durante su detención se les halló un revólver y un celular presuntamente robado. Ambos tienen antecedentes por hurto y daño en bien ajeno y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y porte ilegal de armas.

Finalmente, en el centro de Bogotá, la captura de un hombre relacionado con delitos de homicidio y tentativa de homicidio ratificó la permanencia de los controles policiales en la capital. Este sujeto, interceptado en Santa Fe mientras conducía un vehículo e intentaba engañar a las autoridades con un documento falso, tenía varios requerimientos judiciales pendientes, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente junto al automóvil inmovilizado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes eran los principales capturados del ‘Tren de Aragua’ involucrados en el homicidio de Kevin Santiago Ángel?

Entre los ocho capturados señalados de pertenecer al ‘Tren de Aragua’, destacó alias ‘Osmer’, quien era considerado cabecilla encargado de coordinar extorsiones en el suroccidente de Bogotá. También fueron detenidos dos coordinadores de zona y otras cinco personas que presuntamente participaron en la logística y ejecución del asesinato de Kevin Santiago Ángel. Todos serán procesados por concierto para delinquir y homicidio agravado, según informó la Fiscalía General de la Nación.

¿Cómo operaban los extorsionistas capturados en Engativá y cuáles eran sus métodos?

Los extorsionistas identificados como alias ‘Javi’, ‘Johngel’ y ‘Merlín’, miembros de la banda ‘AntiTren’, intimidaban a comerciantes del barrio Unir en Engativá mediante el uso de panfletos y mensajes de WhatsApp. Exigían sumas entre 15 y 20 millones de pesos bajo amenazas directas contra la vida y la integridad de los dueños de los establecimientos y sus negocios. Tras la captura, enfrentan cargos por extorsión y porte ilegal de armas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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