Por: Portal Bogotá

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En el marco de ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, la ciudadanía tiene acceso a múltiples espacios donde la cultura y el entretenimiento encuentran un punto de encuentro. Uno de los eventos destacados de este mes es la jornada de cine que se realizará en el Centro Felicidad Chapinero (CEFE), bajo la programación de la Cinemateca de Bogotá y con el respaldo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Bogotá, el evento tendrá lugar el 10 de septiembre de 2026, a las 5:30 p. m., específicamente en el Teatro Urbano del CEFE, situado en la calle 82 No. 10-69, en la localidad de Chapinero.

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El plato principal de esta actividad será la proyección especial de 'Creando redes sobre ruedas', un programa que agrupa ocho cortometrajes y que hace parte de la programación oficial del XXV Festival Internacional de la Imagen. La selección de estos trabajos audiovisuales busca conectar al público con experiencias, relatos y expresiones visuales novedosas, reforzando la idea de acercar al espectador a diferentes miradas dentro del cine contemporáneo. Esta propuesta, según la Cinemateca de Bogotá, fomenta el reconocimiento y la valorización de las múltiples voces y narrativas que emergen tanto desde lo local como desde lo internacional.

La modalidad de la jornada es de entrada libre hasta completar aforo, y no es necesario realizar inscripción previa. Por lo tanto, tanto habitantes de Bogotá como visitantes pueden acercarse directamente al Centro Felicidad Chapinero para disfrutar de una tarde de cine y cultura. Este carácter abierto responde a la apuesta de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte por democratizar el acceso a las actividades artísticas, permitiendo que cada vez más personas disfruten de los contenidos culturales de calidad que se ofrecen en la ciudad.

El evento está diseñado para fortalecer la vida cultural de Chapinero, consolidando al Centro Felicidad Chapinero como un referente local para el encuentro y la participación ciudadana en torno al arte y la creatividad. Además, quienes participen tendrán la oportunidad de explorar propuestas audiovisuales que, de acuerdo con los organizadores, permiten descubrir universos visuales y narrativos poco frecuentes en los circuitos comerciales tradicionales.

Según las entidades organizadoras, la invitación continúa abierta para que residentes y visitantes de Bogotá se unan a este tipo de iniciativas durante septiembre, aprovechando así la diversa y nutrida agenda cultural de la ciudad.

¿Cuándo y dónde será la proyección de los cortometrajes 'Creando redes sobre ruedas' en Bogotá?

La función especial del programa 'Creando redes sobre ruedas', integrado por ocho cortometrajes, se realizará el 10 de septiembre de 2026, a las 5:30 p. m., en el Teatro Urbano del Centro Felicidad Chapinero, ubicado en la calle 82 No. 10-69 en la localidad de Chapinero, según confirmó la Alcaldía de Bogotá y la Cinemateca de Bogotá.

¿Qué organiza la Cinemateca de Bogotá en el marco del XXV Festival Internacional de la Imagen?

De acuerdo con la información oficial, la Cinemateca de Bogotá, en alianza con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, organiza una proyección especial de ocho cortometrajes bajo el programa 'Creando redes sobre ruedas', como parte de las actividades del XXV Festival Internacional de la Imagen, con entrada libre y abierta a toda la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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