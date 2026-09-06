Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SDS) impulsa la campaña ‘Si atraviesa tu piel, verifica’, enfocada en fortalecer la educación, comunicación y vigilancia sobre procedimientos estéticos que implican el tránsito de sustancias, agujas u otros elementos a través de la piel. De acuerdo con información oficial de la SDS, esta estrategia responde a riesgos crecientes asociados a la oferta de procedimientos estéticos que pueden comprometer la salud de los ciudadanos si no se realizan bajo estrictos controles sanitarios y profesionales.

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La iniciativa invita a reflexionar con una pregunta fundamental: ¿El procedimiento atraviesa mi piel? En caso afirmativo, la Secretaría recomienda verificar tres elementos clave: quién realiza el procedimiento, en qué lugar se ejecuta y qué producto o sustancia se empleará. Estas simples verificaciones pueden marcar la diferencia entre un resultado seguro y complicaciones de consideración.

Entre el 1 de mayo y el 16 de agosto de 2026, la SDS llevó a cabo 152 visitas de inspección, vigilancia y control (IVC), así como 178 operativos y 93 medidas sanitarias de seguridad, según datos de la entidad. Estas acciones se centraron en constatar las condiciones higiénico-sanitarias, la correcta gestión de residuos, la cualificación del personal, la trazabilidad de dispositivos médicos y la validez de registros y requisitos legales en los establecimientos.

Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud, enfatizó la responsabilidad ciudadana: "La belleza y el bienestar también requieren seguridad. Antes de someterse a un procedimiento que atraviesa la piel, las personas deben preguntar quién lo realiza, verificar que el lugar esté habilitado y conocer qué producto o sustancia les será aplicada".

‘Si atraviesa tu piel, verifica’ busca transformar a la ciudadanía en vigilantes y participantes activos de su propio cuidado. A través de actividades de educación comunitaria, comunicación de riesgo y promoción de la denuncia, la SDS fomenta la corresponsabilidad para que usuarios y proveedores cumplan la normatividad y eviten tragedias prevenibles. Procedimientos como toxina botulínica, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas o microneedling requieren condiciones profesionales y clínicas; no deben ofrecerse como simples servicios de belleza sin regulación.

La SDS recomienda formular cinco preguntas esenciales antes de acceder a un procedimiento invasivo: quién lo realiza, qué van a aplicar, los beneficios y riesgos, si el lugar cumple condiciones clínicas y a dónde acudir en caso de complicación. Si alguna de estas respuestas es negativa, lo seguro es detenerse y consultar fuentes oficiales como www.saludcapital.gov.co.

La Secretaría insta a los ciudadanos a verificar siempre la habilitación del establecimiento y del profesional, la legalidad de los productos usados y a reportar cualquier irregularidad al 601 3649550 o a contactenos@saludcapital.gov.co.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante verificar que un procedimiento estético en Bogotá cuente con respaldo de la Secretaría Distrital de Salud?

Verificar que el procedimiento cuenta con el respaldo y supervisión de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) garantiza que se cumplen los estándares sanitarios, legales y profesionales requeridos. Esto reduce el riesgo de complicaciones, productos de baja calidad o profesionales no calificados, protegiendo así la integridad y salud de quienes se someten a estos tratamientos.

¿Qué significa ‘procedimiento que atraviesa la piel’ en el contexto de esta campaña?

En la campaña de la SDS, ‘procedimiento que atraviesa la piel’ hace referencia a intervenciones estéticas en las que materiales, agujas, instrumentos o sustancias ingresan al cuerpo a través de la piel, como inyecciones de toxina botulínica, ácido hialurónico, sueroterapia, microneedling y plasma rico en plaquetas, entre otros. Estas prácticas requieren condiciones específicas de seguridad y deben ser efectuadas solo por personal calificado y en ambientes autorizados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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