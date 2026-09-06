Por: EL PILON SA

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El operativo de comandos especiales desarrollado por la Policía Nacional en Riohacha, La Guajira, concluyó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Bendito Menor’, quien era uno de los principales líderes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también denominadas ‘Los Pachencas’. La intervención, ejecutada durante la noche del jueves 3 de septiembre en el barrio Los Olivos, involucró a los comandos Lobos y al personal de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, quienes llegaron al sitio para dar con el paradero de Pérez Toncel. El enfrentamiento que se desató en el lugar provocó la muerte de ‘Bendito Menor’, su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona (‘la Bebesita’), y otros dos presuntos miembros de la estructura criminal.

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Según la información disponible, este procedimiento representó uno de los primeros golpes de alto impacto contra el crimen organizado en la administración de Abelardo De La Espriella, quien asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026. De La Espriella había identificado a alias ‘Bendito Menor’ como uno de sus objetivos priorizados en su propósito de enfrentar sin intermediarios a los grupos ilegales.

Las declaraciones del expresidente Gustavo Petro (2022-2026) tras el operativo desataron controversia. Petro cuestionó en su cuenta de X, antes Twitter, los métodos utilizados por la Fuerza Pública, preguntándose por qué las cuatro personas que se encontraban en la vivienda — rodeada completamente por autoridades— terminaron muertas, en lugar de ser capturadas. Así mismo, puso en duda la legalidad del accionar: “¿Existe en nuestra Constitución la pena de muerte?”, escribió el exmandatario, cuestionando además si la intención prioritaria de la operación había sido detener a los miembros de ‘Los Pachencas’ o, directamente, eliminarlos.

Estas observaciones generaron una oleada de reacciones críticas en redes sociales. Diversos usuarios recordaron que durante la presidencia de Petro, Pérez Toncel fue reconocido como uno de los delegados de las ACSN en el marco de un “Espacio de Conversación Sociojurídico” con el Estado, lo que contemplaba la solicitud temporal del levantamiento de órdenes de captura mientras avanzaban los diálogos. Algunos señalaron una supuesta contradicción en las afirmaciones del exmandatario, señalando que el delincuente fue incluido como gestor de paz sin dejar de delinquir en la región de la Alta Guajira. Sin embargo, con el cambio de gobierno, esta política fue revocada argumentando falta de avances concretos y de voluntad para el sometimiento a la justicia.

¿Por qué fue polémico el operativo policial contra alias ‘Bendito Menor’ en La Guajira?

El procedimiento policial fue polémico porque el expresidente Gustavo Petro cuestionó si la prioridad era capturar vivos a los integrantes de la estructura criminal o si existió la intención deliberada de acabar con sus vidas, dado que estaban rodeados por las autoridades. En redes sociales, sus declaraciones causaron críticas, sobre todo porque recordaron su política previa de entablar diálogos y levantar órdenes de captura a miembros de grupos armados, incluido ‘Bendito Menor’.

¿Qué implica el Espacio de Conversación Sociojurídico mencionado en el caso de las ACSN?

El Espacio de Conversación Sociojurídico es un escenario de diálogo entre el Estado y estructuras criminales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que permitía reconocer delegados y solicitar el levantamiento temporal de órdenes de captura mientras se adelantaban conversaciones para su eventual sometimiento a la justicia. En el caso de las ACSN, esta figura fue revocada en 2026 tras el cambio de gobierno por considerar que no hubo avance ni voluntad efectiva de desmantelar la estructura delictiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.