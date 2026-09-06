Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La justicia de San José del Guaviare, municipio ubicado en el suroriente colombiano, tomó una decisión relevante al suspender, de manera temporal, los bombardeos de las Fuerzas Militares en esta región cuando se tenga información sobre la posible presencia de menores de edad. La orden la dictó Jhoan Aguilera Martínez, juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, el 3 de septiembre de 2026. La directriz se mantendrá mientras se estudia una acción de tutela promovida para proteger a los menores ante el riesgo derivado de las operaciones militares.

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De acuerdo con el fallo, el juez instruyó directamente al presidente Abelardo de la Espriella, al Ministerio de Defensa y a las autoridades militares que se abstuvieran de llevar a cabo bombardeos contra grupos armados ilegales cuando existiera un “riesgo razonable” para niños y adolescentes. Esta medida, según el despacho, tiene como propósito evitar consecuencias irreversibles para la población más vulnerable: las víctimas de reclutamiento ilegal. El juez recordó el carácter prioritario que la Constitución Colombiana le otorga a la protección de la infancia, y enfatizó que cualquier acción militar podría suponer, en determinadas circunstancias, un peligro irreparable.

La orden judicial surge tras la tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez, quien reclamó acciones concretas para proteger a los menores víctimas del reclutamiento ilícito en Guaviare. Ante este requerimiento, el despacho judicial consideró urgente garantizar que, antes de llevar a cabo cualquier operación militar aérea, se verifique la presencia de niños y adolescentes entre los posibles objetivos.

En respuesta a estas preocupaciones, el juez dio un plazo máximo de 48 horas al Ministerio de Defensa, Ejército, Fuerza Aérea y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que informen sobre los protocolos que emplean para identificar la posible presencia de menores en zonas de operación, cómo verifican la información que reciben de inteligencia y qué métodos implementan para evaluar los riesgos para la población civil antes de autorizar bombardeos aéreos.

Es importante señalar que esta medida judicial se suma a otra adoptada tan solo días antes por una juez de Familia de Bogotá, quien también suspendió de forma provisional los bombardeos, aunque esa decisión tuvo carácter nacional. Sin embargo, la resolución emitida ahora por el juez de San José del Guaviare se concentra específicamente en operaciones militares realizadas en este departamento. La suspensión solo estará vigente hasta tanto el juez resuelva de fondo la tutela presentada, por lo que su alcance y duración dependen del desarrollo del proceso judicial.

¿Por qué un juez suspendió los bombardeos en Guaviare cuando hay posible presencia de menores?

La suspensión de bombardeos en Guaviare fue decidida tras una tutela que alertaba sobre el riesgo que enfrentan niños y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito por grupos armados. El juez argumentó que cualquier acción militar podría tener consecuencias irreversibles para estos menores y ordenó frenar las operaciones mientras se garantiza su protección constitucional prioritaria.

¿Qué protocolos deben presentar las autoridades antes de realizar bombardeos en Guaviare?

El fallo exige al Ministerio de Defensa, Ejército, Fuerza Aérea y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informar en máximo 48 horas sobre los mecanismos que aplican para identificar la presencia de menores, la forma en que validan la información de inteligencia y los métodos para determinar los riesgos para la población civil antes de ejecutar operaciones aéreas.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: