Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un juez de San José del Guaviare emitió una orden que prohíbe temporalmente los bombardeos de las Fuerzas Militares en Guaviare cuando haya información sobre la posible presencia de menores de edad en las zonas afectadas. La instrucción fue adoptada el 3 de septiembre de 2026 y está vigente mientras se estudia a fondo una acción de tutela. Según lo informó el despacho, la decisión busca garantizar la protección de los derechos de los niños y adolescentes frente al riesgo de ser afectados durante operaciones militares contra grupos armados ilegales.

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El responsable de esta medida es Jhoan Aguilera Martínez, quien actúa como juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare. Aguilera Martínez dirigió la orden al presidente Abelardo de la Espriella, así como al Ministerio de Defensa y a las autoridades militares, exigiendo abstenerse de bombardeos contra grupos armados cuando exista un riesgo razonable para menores de edad. El juez enfatizó que la protección de esta población está respaldada por la Constitución y debe ser prioritaria frente a otras consideraciones.

El origen de la orden judicial radica en una acción de tutela interpuesta por Roxemhberg Rozo Sánchez, quien exigía medidas de protección para los menores de edad víctimas de reclutamiento ilícito en la región de Guaviare. De acuerdo con la argumentación del juez, una operación militar de este tipo podría causar consecuencias irreversibles antes de tener certeza sobre los mecanismos disponibles para proteger a los menores involucrados. Textualmente, Aguilera Martínez sostuvo que “la medida resulta idónea para prevenir el riesgo hacia los menores reclutados por grupos al margen de la ley”, subrayando que la salvaguarda de niños y adolescentes ocupa un lugar fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano.

Como parte de la decisión, el despacho otorgó un plazo de 48 horas al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Fuerza Aérea y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que informen sobre los protocolos utilizados en la identificación de menores de edad en zonas de posible acción militar, los métodos para verificar información de inteligencia y la evaluación de riesgos para la población civil antes de cualquier operación aérea.

Esta orden se suma a una anterior impartida por una juez de Familia de Bogotá, que suspendió los bombardeos a nivel nacional. En contraste, la actual medida se refiere únicamente a las operaciones en el departamento del Guaviare y mantiene su efecto hasta que el proceso de tutela se resuelva en definitiva.

¿Por qué motivo se suspendieron temporalmente los bombardeos en Guaviare?

La suspensión obedece a la necesidad de proteger los derechos de niños y adolescentes ante el riesgo de que sean afectados por operaciones militares, especialmente cuando hay información sobre su presencia en los campamentos de grupos armados ilegales, según lo ordenado por el juez Jhoan Aguilera Martínez.

¿Qué protocolos deben seguir las Fuerzas Militares antes de un bombardeo en Guaviare?

Las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deben informar sobre los protocolos que emplean para identificar posibles menores en las zonas objetivo, verificar datos de inteligencia y evaluar los riesgos para la población civil, tal como solicitó el juez en su decisión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.