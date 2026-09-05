Por: El Espectador

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La seguridad en la región de Ocaña y el Catatumbo volvió a estar en el centro del debate luego del reciente ataque terrorista atribuido al Ejército de Liberación Nacional (Eln) contra el Cantón Militar El Trapiche, ocurrido la noche del 4 de septiembre. El atentado, que dejó un saldo de tres militares muertos, llevó a que el general retirado Jorge Eduardo Mora, junto con la cúpula militar y de la Policía Nacional, anunciara una serie de nuevas medidas para responder a la escalada de violencia en el área, según confirmó El Espectador.

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Las decisiones operativas se tomaron en el marco de un consejo de seguridad que contó con la participación del gobernador de Norte de Santander y los máximos líderes militares y policiales de la zona, detalla el mismo medio. Uno de los puntos clave fue la reactivación y reorganización de la campaña conjunta denominada “Esparta”, que tendrá como epicentro a Ocaña. Esta estrategia busca coordinar esfuerzos y recursos entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para combatir de manera efectiva las estructuras criminales que operan en el Catatumbo.

Otra de las acciones señaladas fue el fortalecimiento de los bloqueos y mecanismos de contención en los corredores estratégicos usados por los grupos armados ilegales. Estos corredores son rutas esenciales para el movimiento de integrantes, armas, explosivos y recursos ilícitos entre la zona sur del departamento del Cesar y Ocaña, lo que los convierte en puntos críticos para el control territorial.

Entre las novedades implementadas, también destaca la puesta en marcha del Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial (CICOT), cuyo propósito es unir la capacidad y la información de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otras entidades estatales. El objetivo central de este centro será anticipar amenazas, identificar responsables y coordinar operaciones contra el Eln, las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y otras organizaciones criminales.

De igual manera, se inauguró el Centro de Integración Judicial Territorial (CIJUT), dirigido a mejorar la coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, facilitando la investigación y judicialización de los responsables de los ataques, y apoyando el desmantelamiento de redes de apoyo a los grupos armados, según lo reportó el Ministerio de Defensa. Esta cartera precisó que las medidas hacen parte de una nueva estrategia específica para el Catatumbo y que su ejecución se rige por lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario.

Adicionalmente, se ofrecieron recompensas a quienes suministren información relevante para la ubicación y captura de los principales jefes del Eln, con diversas líneas habilitadas para que la ciudadanía aporte datos bajo total reserva. Los hechos violentos tuvieron un alcance mayor: la misma noche del ataque al Cantón Militar, la subestación de Policía de Guamalito, en El Carmen, también fue blanco de explosivos lanzados por drones, con un saldo de tres uniformados heridos y daños materiales, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

¿En qué consiste la campaña militar y policial “Esparta” en Ocaña y el Catatumbo?

La campaña “Esparta” es una estrategia conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional cuyo propósito es coordinar acciones y recursos para combatir las estructuras criminales que operan en Ocaña y el Catatumbo. Esta campaña se centra en reestructurar y fortalecer el control territorial, enfocándose especialmente en puntos críticos identificados por las autoridades regionales.

¿Cómo funcionan el CICOT y el CIJUT en la lucha contra el Eln y otras estructuras criminales?

El Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial (CICOT) busca articular la información de distintas entidades estatales para anticipar amenazas y guiar acciones contra grupos armados ilegales, mientras que el Centro de Integración Judicial Territorial (CIJUT) se enfoca en facilitar la investigación y el procesamiento judicial de los responsables, impulsando la coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: