Nuevos detalles se conocen de la operación que permitió ubicar a alias ‘Bendito menor’, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), quien murió junto a otros tres integrantes de esa organización durante el procedimiento adelantado por las autoridades.

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La información conocida ahora pone el foco en una particular estrategia de inteligencia que habría resultado determinante para localizar al hombre, quien había extremado sus medidas de seguridad para evitar ser rastreado.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, ‘Bendito menor’ había dejado de comunicarse por teléfono precisamente para dificultar que las autoridades pudieran establecer su ubicación.

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Sin embargo, los investigadores encontraron una manera de provocar una reacción del cabecilla y aprovecharla para acercarse a su paradero.

Policía hizo circular una falsa versión sobre la muerte de ‘Bendito menor’

Uno de los movimientos determinantes para encontrar a ‘Bendito menor’ fue una operación de distracción mediante la cual comenzó a circular información sobre su supuesta muerte.

La versión señalaba que las propias Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada habían asesinado al cabecilla de la organización.

La estrategia tenía un objetivo concreto: provocar una reacción de ‘Bendito menor’.

Los investigadores conocían las precauciones que había adoptado para evitar ser localizado y buscaban que volviera a utilizar un teléfono para comunicarse.

La hipótesis era que, al conocer la versión sobre su supuesto asesinato, el cabecilla tendría interés en desmentirla y demostrar que continuaba con vida. Y eso fue precisamente lo que ocurrió.

‘Bendito menor’ volvió a utilizar un teléfono para comunicarse, una acción que permitió a los organismos de inteligencia obtener una pista determinante para avanzar en su ubicación.

Según las fuentes consultadas, esa comunicación pudo ser rastreada con apoyo de Estados Unidos.

El seguimiento permitió a los investigadores estrechar el cerco sobre el señalado integrante de las ACSN y establecer dónde se encontraba.

La operación de distracción, de esta manera, terminó siendo una pieza clave dentro de la estrategia que permitió llegar hasta el hombre que era buscado por las autoridades.

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Así ubicaron a ‘Bendito menor’ en Riohacha

Después del rastreo de la comunicación, la inteligencia estableció que ‘Bendito menor’ se encontraba en una vivienda de Riohacha, La Guajira.

El señalado cabecilla llevaba aproximadamente 24 horas en el inmueble y estaba acompañado por otras tres personas de su estructura.

Con esa información comenzó la planeación del operativo para llegar hasta la vivienda sin alertar a los ocupantes.

Más de 30 uniformados de la Policía participaron en el procedimiento, que fue manejado bajo estricta reserva debido a las medidas de seguridad adoptadas por ‘Bendito menor’.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.