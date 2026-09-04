La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Bendito menor’, durante un operativo de la fuerza pública en Riohacha, La Guajira, abrió un nuevo debate político sobre la actuación del anterior Gobierno frente a los grupos armados.

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Después de conocerse que el señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada fue dado de baja junto con su pareja y otros integrantes de la organización, el senador Germán Rodríguez lanzó fuertes acusaciones contra el expresidente Gustavo Petro.

El congresista, del partido Salvación Nacional, sostuvo en declaraciones recogidas por la revista Semana que durante la administración de Petro existía información de inteligencia sobre alias ‘Bendito menor’, pero cuestionó que no se hubieran adelantado operaciones contra él.

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Sus afirmaciones fueron hechas en el programa ‘El debate’ de Semana, donde el senador relacionó los recientes resultados de la Fuerza Pública con lo que considera un cambio en la voluntad política del Gobierno actual.

Senador acusó a Petro de no actuar contra alias ‘Bendito menor’

Rodríguez aseguró ante las cámaras del medio de comunicación que, según su versión, el Gobierno de Gustavo Petro conocía información relacionada con el ahora fallecido cabecilla.

“Quiero decirles algo: desde Gustavo Petro se tenían estas informaciones de inteligencia. Quiere decir que Gustavo Petro no quiso hacer ninguna de esas operaciones”, aseguró Rodríguez, quien incluso hizo otros señalamientos políticos contra el expresidente.

Esas declaraciones corresponden a la posición expuesta por el senador y no se conocieron, dentro de la información publicada por Semana, pruebas presentadas por él durante la entrevista que demostraran una orden directa de Petro para impedir operaciones contra ese cabecilla.

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Rodríguez celebró los recientes resultados operacionales y contó que, según conversaciones que sostuvo con miembros de las Fuerzas Militares, existía una percepción de mayores posibilidades para actuar contra organizaciones criminales.

Muerte de ‘Bendito menor’ desató nuevo debate político

El operativo ocurrió durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre en Riohacha.

Junto con Naín Andrés Pérez Toncel también murieron otros tres integrantes de la estructura armada, entre ellos Rosa Angélica Tarazona, alias ‘la Bebecita’, señalada como pareja sentimental del cabecilla.

El senador aseguró al medio que las operaciones actuales buscan golpear a estructuras criminales en diferentes regiones del país y anticipó que vendrían nuevas acciones contra cabecillas de organizaciones ilegales. Sin embargo, indicó que no revelaría nombres de posibles objetivos debido al carácter confidencial de las operaciones.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.