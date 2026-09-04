El cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, fue abatido junto a su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, durante un operativo de las Fuerzas Militares y la Policía en el barrio Los Olivos de Riohacha, La Guajira.

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Según fuentes citadas por El Tiempo, las autoridades ya habían logrado establecer el área en la que se movilizaba el delincuente, pero un error habría sido determinante para localizarlo: ‘Bendito Menor’ encendió uno de los celulares que llevaba, lo que permitió a los organismos de inteligencia georreferenciar su ubicación exacta.

El operativo contó con información de informantes y, presuntamente, con aportes de agencias de inteligencia externas, entre ellas la DEA.

Además, no se descarta que integrantes de su propia organización hayan entregado datos sobre su escondite, debido a divisiones internas provocadas por la exposición del cabecilla en redes sociales.

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‘Bendito Menor’, de 29 años, había ganado notoriedad por publicar videos en los que aparecía armado, patrullando zonas de La Guajira y desafiando a las autoridades. Incluso mostraba viajes y momentos personales junto a ‘La Bebecita’.

Las publicaciones habrían generado preocupación dentro de su propia estructura criminal, al considerar que facilitaban el rastreo y aumentaban el riesgo para la organización.

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