Las imágenes del operativo que terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, permiten conocer cómo era la vivienda en la que se encontraba escondido el señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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En las fotografías se observan los cuatro cuerpos dentro del inmueble ubicado en el barrio José Arnoldo Marín, en Riohacha, donde en la madrugada de este viernes 4 de septiembre se produjo el operativo de la Policía.

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Una de las víctimas es Rosa Angélica Tarazona, alias ‘Bebecita’, compañera sentimental de ‘Bendito Menor’. En las imágenes aparece vestida de amarillo y tendida en lo que sería la sala de la vivienda.

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Por su parte, alias ‘Bendito Menor’ aparece en una de las habitaciones. El señalado cabecilla estaría vestido con lo que parece ser una pijama y, cerca de su cuerpo, se observa una pistola, que aparentemente no alcanzó a utilizar durante el procedimiento.

Las otras dos personas fallecidas fueron identificadas preliminarmente como Orlando, alias ‘NN’, y Kevin, conocido como ‘Casiloco’, quienes harían parte del círculo de seguridad del cabecilla.

Las imágenes fueron publicadas por Vicky Dávila:

URGENTE

SEMANA tiene primeras imágenes. Bendito Menor fue abatido al lado de La Bebecita y dos escoltas. https://t.co/wDJi5pBgoB pic.twitter.com/vMbxMJrVRx — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 4, 2026

Dónde fue abatido alias ‘Bendito menor’

Según información conocida por EL TIEMPO, el operativo comenzó aproximadamente a las 11:30 de la noche del jueves y se extendió durante varias horas.

Las labores de inteligencia habían permitido establecer que Pérez Toncel permanecía temporalmente en una vivienda que, de acuerdo con fuentes cercanas al procedimiento, pertenecía a su madre.

Los investigadores ya tenían identificado el inmueble y habían establecido quiénes permanecían allí. Al ingresar, los uniformados encontraron diferentes puntos de vigilancia y seguridad alrededor de la vivienda.

En el procedimiento participaron unidades de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y una comisión de la Dijín desplazada desde Bogotá.

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El operativo ocurrió después de varios días de incertidumbre sobre el paradero de ‘Bendito Menor’. Desde el miércoles habían comenzado a circular versiones sobre una supuesta muerte del cabecilla, mientras las autoridades intentaban verificar qué había ocurrido.

Finalmente, el rastreo y una decisión que tomó este jueves permitió ubicarlo en Riohacha y cerrar el cerco sobre la vivienda.

¿Quién era alias ‘Bendito Menor’?

Pérez Toncel tenía 27 años y era oriundo de Agustín Codazzi, Cesar. De acuerdo con la Policía, llevaba alrededor de seis años en actividades criminales y comenzó su trayectoria en Santa Marta.

En 2024 ingresó al componente armado de las ACSN y posteriormente ascendió hasta convertirse en cabecilla de la subestructura ‘Javier Cáceres’.

Las autoridades lo señalaban de coordinar actividades relacionadas con narcotráfico, homicidios selectivos y extorsiones, además de acciones de “limpieza social”, según un informe de la Policía.

Sobre él existían cinco órdenes de captura vigentes y estaba vinculado a 10 procesos investigativos por delitos como homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas.

El presidente Abelardo De La Espriella llegó este viernes a Riohacha junto con la cúpula militar para destacar el operativo contra los dos señalados cabecillas de las ACSN.

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