El mandatario confirmó la muerte de alias ‘Bendito Menor’ o ‘Naín’, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS), durante un operativo ejecutado por un comando especial de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín). Su pareja, conocida como alias ‘La Bebecita’, también murió en el procedimiento.

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El presidente Abelardo de la Espriella entregó detalles de la operación desde el Batallón Cartagena, en Riohacha, y aseguró que su Gobierno mantendrá una ofensiva contra las estructuras criminales.

Según el expediente de las autoridades, Bendito Menor comenzó su trayectoria criminal en 2019 como sicario al servicio de alias ‘Pinocho’, máximo cabecilla de las ACS. Un año después ingresó al componente móvil armado del Frente Javier Cáceres de esa organización.

En 2021 fue designado como cabecilla de los grupos urbanos de La Guajira y, para 2022, se convirtió en uno de los hombres de confianza de Pinocho. Desde esa posición habría quedado encargado de controlar rutas del narcotráfico y actividades criminales en zonas de Magdalena, La Guajira y Cesar.

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Las autoridades también lo señalaron de participar en actividades relacionadas con el envío de droga desde La Guajira mediante lanchas rápidas y semisumergibles.

Además, en 2024 habría participado en el ataque contra un supermercado D1 en Palomino, luego de que la empresa presuntamente se negara a pagar una extorsión.

Ese mismo año apareció en videos intimidatorios en redes sociales, donde amenazaba a personas, comerciantes y empresas y exhibía armas de largo alcance, prendas de camuflaje y vehículos de alta gama. También fue señalado de participar en el asesinato del soldado Fabián Estiven Camacho Banguero, ocurrido en julio de 2024.

En 2025 fue designado negociador dentro de la política de paz total. Sin embargo, las autoridades lo relacionaron ese año con una masacre de cuatro personas en Dibulla. Su carrera criminal terminó con el operativo de la Dijín que confirmó su muerte.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.