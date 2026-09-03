Por: EL PILON SA

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Ángela María Mora Soto asumió recientemente la gerencia del Sistema de Medios Públicos, una entidad reconocida históricamente como Inravisión, con el mandato directo del presidente Abelardo de la Espriella de realizar una revisión exhaustiva sobre el estado legal, técnico y administrativo de los medios estatales. La relevancia de Mora Soto creció a nivel nacional y regional debido a una decisión drástica tomada en los primeros días de su gestión: la suspensión temporal de la emisión de cuatro Emisoras de Paz, incluyendo la ubicada en Agustín Codazzi, Cesar. Este cese de transmisiones también afectó a emisoras en Buenaventura, Riosucio y Tierralta.

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Según Mora Soto, la decisión de suspender las emisiones se basó en "hallazgos en la documentación" identificados durante el proceso de revisión liderado por su despacho y referendado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC). De acuerdo con los análisis, estas emisoras empezaron a operar en 2024 sin contar con las concesiones que la ley exige para que funcionen legalmente dentro del espectro radioeléctrico de la nación.

Frente a las preocupaciones de la opinión pública, la gerente fue enfática en señalar que no se trata de censura ni de clausura definitiva. Advirtió que el espectro radioeléctrico es un bien público nacional que requiere del cumplimiento estricto de las normativas y autorizaciones legales. Para Mora Soto, en sus propias palabras, "defender las Emisoras de Paz no puede significar pasar por encima de las normas. La paz también se respeta construyendo instituciones sólidas". Así, dejó claro el tono que caracterizará su administración: priorizar la institucionalidad, la transparencia y la defensa de los recursos públicos.

La llegada de Mora Soto coincide con una reestructuración de fondo dentro del sistema de medios públicos, dirigida a modernizar los formatos y adaptarse a nuevos retos. Un caso relevante de este proceso es el reciente nombramiento de la periodista Andrea Holguín en la dirección de Señal Colombia, con la misión de fortalecer la presencia digital y multiplataforma, especialmente en contenidos educativos y culturales.

Por el momento, el reto fundamental para la gestión de Mora Soto es solucionar junto al Ministerio TIC la situación jurídica de las emisoras suspendidas. El objetivo declarado por la nueva administración es garantizar que las comunidades históricamente afectadas por el conflicto y el aislamiento puedan recuperar sus espacios en el dial, esta vez bajo plena legalidad y respeto institucional.

¿Por qué se suspendieron las emisiones de las Emisoras de Paz en varios municipios?

La suspensión de las emisiones de las Emisoras de Paz en municipios como Agustín Codazzi, Buenaventura, Riosucio y Tierralta se debió a que, según la revisión de la gerencia del Sistema de Medios Públicos y la confirmación del Ministerio TIC, estas estaciones estaban emitiendo en 2024 sin haber completado los trámites legales de concesión necesarios para operar en el espectro radioeléctrico nacional.

¿Qué papel tiene el Ministerio TIC en el funcionamiento de las Emisoras de Paz?

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC) ejerce la supervisión y autorización del uso del espectro radioeléctrico, verificando que medios como las Emisoras de Paz cuenten con las concesiones requeridas. Esta función es esencial para asegurar que las transmisiones sean legales y cumplan con las normativas vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.