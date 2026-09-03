La emergencia por los incendios forestales en el Tolima presentó una mejoría durante este jueves 3 de septiembre, de acuerdo con el más reciente balance entregado por la Dirección Nacional de Bomberos.

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(Vea también: Primeras dos capturas por los incendios en el Tolima; ministro Lara entregó detalle)

El reporte de las 7:00 de la noche, divulgado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, señala que actualmente hay 54 eventos en seguimiento en el departamento.

De ese total, 46 incendios ya fueron liquidados, seis permanecen controlados y únicamente dos continúan activos.

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Esto significa que, según el balance oficial, cerca del 85 % de los eventos ya fue liquidado, aunque las autoridades mantienen desplegado el operativo para evitar que los focos restantes vuelvan a extenderse.

Como Ministro del Interior, informo el reporte de las 7:00 p.m. de la Dirección Nacional de Bomberos sobre los incendios en el Tolima: 54 eventos en seguimiento. 46 liquidados, 6 controlados y 2 activos. El 85% ya está liquidado. Carmen de Apicalá y Suárez quedaron controlados… — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 4, 2026

¿Dónde siguen activos los incendios en Tolima?

La situación más delicada se concentra actualmente en el municipio de Cunday, donde permanecen activos los dos incendios reportados por las autoridades.

Los focos están ubicados específicamente en las veredas Páramo y Camelia, zonas en las que continuará concentrada la atención durante la jornada del viernes.

Lara explicó que el resto de la emergencia presentó avances importantes durante este jueves. En particular, los incendios registrados en Carmen de Apicalá y Suárez fueron reportados como controlados y ahora pasarán a una etapa conocida como guarda de cenizas.

Esta fase busca mantener vigilancia sobre las zonas afectadas para detectar oportunamente posibles reactivaciones.

De esta manera, Cunday se convirtió en el principal punto de atención dentro del dispositivo desplegado para enfrentar la emergencia en el departamento.

¿Qué harán las autoridades este viernes?

De acuerdo con el reporte entregado por el ministro del Interior, durante este viernes se concentrarán en Cunday los recursos destinados a controlar los dos incendios que continúan activos.

Para ello está previsto el apoyo de unidades de Bomberos, Policía, Ejército y miembros de la comunidad, además de recursos aéreos.

La estrategia busca atacar directamente los focos que todavía no han podido ser liquidados y evitar que las condiciones del terreno o del clima favorezcan una nueva expansión de las llamas.

El Gobierno mantiene así el despliegue institucional mientras los organismos de emergencia continúan trabajando en los diferentes municipios que han resultado afectados.

El Gobierno pidió mantener la atención sobre la emergencia

Aunque las cifras muestran una reducción significativa de los incendios activos, el Gobierno nacional advirtió que las labores no terminarán hasta que sean controlados los últimos focos.

Rodrigo Lara indicó que la instrucción recibida del presidente Abelardo De La Espriella es mantener el operativo hasta conseguir la liquidación de los incendios que permanecen activos.

“La situación mejoró, pero la instrucción del Presidente es no parar hasta liquidar los focos que quedan”, señaló el ministro del Interior en su reporte.

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