Por: El Espectador

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Gissella Rueda Flórez, reconocida abogada corporativa, asumió el pasado 2 de septiembre la Secretaría General del Ministerio de las Culturas, cartera liderada por Paola Holguín. Este nuevo reto profesional lo asumió públicamente con palabras que reflejaron su compromiso con el sector público y la cultura en Colombia. En su cuenta de Instagram, Rueda expresó: "Hoy ratifico una de las vocaciones más profundas de mi vida: servir a Colombia desde lo público. No son convicciones de ocasión; son principios que han acompañado mi historia". Además, manifestó el orgullo de asumir la secretaría en el actual Gobierno de la Patria Milagro, destacando la importancia de llevar la cultura a todos los territorios y convertirla en herramienta de oportunidades, identidad y libertad, de acuerdo con sus declaraciones recogidas en Instagram.

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Rueda cuenta con una sólida trayectoria en el sector público y una marcada experiencia en la gestión administrativa, jurídica e institucional. Se formó en la Universidad Sergio Arboleda, donde obtuvo su título como abogada y una especialización en derecho administrativo. Este respaldo académico la ha llevado a desempeñarse tanto en empresas privadas como en el entorno legislativo, donde estableció un vínculo cercano con María Fernanda Cabal, exsenadora de la República y para quien trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo, según la información del artículo.

Desde su posición en la Secretaría General, la abogada tendrá la responsabilidad de coordinar procesos administrativos, financieros y de gestión interna dentro del Ministerio de las Culturas. Además, estará encargada de apoyar la ejecución de programas y proyectos que buscan fortalecer el patrimonio, las artes y la cultura colombiana. Este papel resulta clave en el impulso de políticas que permitan que la vasta riqueza cultural del país beneficie a la ciudadanía, tarea esencial según las funciones descritas para el cargo.

El nombramiento de Gissella Rueda no pasó inadvertido en la opinión pública y generó debate, especialmente en redes sociales, donde su designación fue motivo de confrontación entre la exsenadora María Fernanda Cabal y el exsenador Miguel Polo Polo. Adicionalmente, la vida personal de Rueda también ha llamado la atención, pues es hija del exconcejal de Santa Marta Guillermo Rueda Vesga, quien en 2013 recibió una condena de siete años de prisión por concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promoción y financiación de grupos ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el perfil profesional de Gissella Rueda Flórez en el Ministerio de las Culturas?

Gissella Rueda Flórez es abogada corporativa graduada de la Universidad Sergio Arboleda, especializada en derecho administrativo. Cuenta con experiencia en gestión administrativa, jurídica e institucional en el sector público y privado. Fue colaboradora cercana de la exsenadora María Fernanda Cabal, a quien apoyó en la Unidad de Trabajo Legislativo, y ahora coordina la Secretaría General del Ministerio de las Culturas, con el objetivo de fortalecer áreas administrativas y de apoyo a la promoción cultural en Colombia.

¿Qué funciones tiene la Secretaría General del Ministerio de las Culturas en Colombia?

La Secretaría General del Ministerio de las Culturas, ocupada actualmente por Gissella Rueda Flórez, se encarga de coordinar los procesos administrativos, financieros y la gestión interna del ministerio. Además, apoya la implementación de programas y proyectos que buscan fortalecer la cultura, las artes y el patrimonio cultural colombiano, lo que repercute directamente en la promoción y desarrollo cultural del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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