Miguel Polo Polo rompió su silencio sobre su relación con María Fernanda Cabal y aseguró que durante un año decidió no hablar del tema para evitar que sus declaraciones fueran interpretadas como una división dentro de la derecha durante las elecciones. Ahora, con los comicios terminados, afirmó que considera que llegó el momento de contar su versión.

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Todo estalló este primero de septiembre, cuando la exintegrante del Centro Democrático respondió a un trino en el que un usuario tildaba de malagradecido a Miguel Polo Polo, a lo que ella respondió: “MUY malagradecido”. Frente a esto, Polo Polo le contestó directamente: “Señora, avance, pase la página. No sea monotemática: ya pasó un año y sigue con el mismo tema”, escribió.

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En un nuevo trino, el excongresista recordó un proceso que enfrentó en 2023 ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, a raíz de denuncias que, según él, afirmaban falsamente que les pedía dinero a integrantes de su UTL. Polo Polo aseguró que esas acusaciones pusieron en riesgo su libertad y su futuro político, y destacó que finalmente el Consejo de Estado falló a su favor.

En su relato, señaló a una persona que, según afirmó, hacía parte de su equipo por cuenta de María Fernanda Cabal y a quien posteriormente tuvo que apartar por presuntamente firmar documentos sin autorización, asumir compromisos en su nombre y tener conflictos con otros integrantes de su grupo de trabajo. También sostuvo que esa persona intentó quedarse con el partido al que él tenía derecho y posteriormente se alió con Alí Bantú para actuar en su contra.

Polo Polo aseguró que habló en varias oportunidades con Cabal, a quien en ese momento consideraba una gran amiga, para contarle lo que estaba sucediendo y pedirle que interviniera. Según su versión, la entonces senadora conocía la situación y sabía las consecuencias que las denuncias podían tener para su carrera política. Sin embargo, afirmó que no recibió de ella la respuesta que esperaba.

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El político también respondió a quienes lo han señalado de ser desagradecido con Cabal. “Durante tres años intenté lavarla en casa. Pero hay ropa que, después de tanto tiempo, necesita sol”, manifestó. Además, sostuvo que decidió guardar silencio para no perjudicar a nadie y evitar alimentar divisiones políticas, pero consideró que eso no significa aceptar que otros cuenten una versión diferente de lo ocurrido.

Finalmente, Polo Polo aseguró que todavía hay aspectos de su relación con Cabal que no ha contado. Ante quienes le pidieron que, por ser un “caballero”, no hablara de una mujer, respondió: “Precisamente porque soy un caballero es que no he contado TODO”. También cuestionó la idea de que la relación hubiera sido unilateral y afirmó que él también hizo cosas por Cabal que nunca contó públicamente. “La gente no sabe es todo lo que yo hice por ella, precisamente porque yo sí me quedé callado. Y créanme: se sorprenderían…”, concluyó.

Llevaba un año callado. Estábamos en plenas elecciones y no quería que después salieran a decir que yo estaba dividiendo a la derecha. Pero las elecciones ya pasaron y llegó el momento de hablar. En 2023 me llevaron ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado con… — POLO POLO (@MiguelPoloP) September 2, 2026

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