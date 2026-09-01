Capital Salud se pronunció sobre el caso de María Consuelo Córdoba, quien volvió a solicitar la eutanasia luego de más de dos décadas de tratamientos médicos por las secuelas que le dejó un ataque con ácido. La entidad se refirió a la decisión que enfrenta la mujer y a las atenciones que continuará recibiendo.

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La respuesta de la entidad se conoce después de que el caso volviera a tomar relevancia pública por la petición de la mujer. María Consuelo sufrió la agresión en el año 2000 y desde entonces ha enfrentado un prolongado proceso de recuperación.

Durante estos años, su historia ha estado marcada por tratamientos médicos y procedimientos destinados a atender las secuelas que dejó el ataque por parte de su entonces pareja. La mujer había manifestado públicamente su decisión de solicitar la eutanasia y esperaba una respuesta de la entidad encargada de su atención en salud.

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¿Qué respondió Capital Salud sobre la eutanasia de María Consuelo?

Según informó City TV, Capital Salud se pronunció sobre la petición y confirmó la autorización del procedimiento. La entidad aseguró que respetará la autonomía de la usuaria frente a la decisión que tome y que continuará pendiente de las atenciones médicas que requiera.

“Capital Salud respetará y acompañará la decisión que la usuaria, de manera libre y autónoma, determine tomar, y estará atenta, como siempre, a garantizar las atenciones y servicios de salud que requiera, de acuerdo con las indicaciones de sus profesionales tratantes”.

La EPS también señaló que mantendrá las atenciones que sean indicadas por los profesionales responsables de su caso.

Capital Salud dio a conocer las cirugías que le ha hecho a María Consuelo

Como parte de la información entregada sobre el caso, Capital Salud detalló el proceso de atención que María Consuelo ha recibido durante los años posteriores al ataque. La mujer ha pasado por cerca de 87 cirugías, además de otros procedimientos médicos relacionados con las secuelas de la agresión.

Estos tratamientos hacen parte del seguimiento que la EPS ha brindado a la mujer y permiten dimensionar la extensión del proceso médico que ha enfrentado desde el año 2000.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.