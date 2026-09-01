María Consuelo Córdoba lleva 26 años enfrentando las consecuencias de un ataque con ácido que cambió por completo su vida. Después de un largo proceso marcado por tratamientos médicos y dificultades para recuperar su calidad de vida, la mujer volvió a poner su caso en el centro de la conversación al solicitar acceso a la eutanasia.

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Su historia fue conocida nuevamente en Bogotá luego de que expresara públicamente su deseo de acceder a un procedimiento de muerte digna. Según Citytv, actualmente enfrenta importantes dificultades de salud y requiere asistencia médica permanente.

El caso recuerda una historia que ya había llamado la atención años atrás. María Consuelo ha contado que las consecuencias del ataque no terminaron con la atención inicial, sino que se extendieron durante décadas y la obligaron a someterse a diferentes procesos médicos.

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De acuerdo con el reporte del canal, la mujer actualmente respira con ayuda de dos tubos y asegura estar cansada de las condiciones en las que ha tenido que vivir. Su petición abrió nuevamente la discusión sobre las condiciones que debe cumplir una persona para acceder a la muerte digna en Colombia.

¿Qué se sabe del ataque contra María Consuelo?

María Consuelo llegó a Bogotá en el año 2000 procedente de Istmina, Chocó, con la decisión de establecerse en la capital para trabajar. Esa determinación habría provocado el conflicto con su entonces esposo, quien quería que regresara con él al departamento.

Según el relato de la mujer, el hombre llegó hasta el lugar donde ella se encontraba y aprovechó el momento en que abrió la puerta para arrojarle una sustancia corrosiva en el rostro. María Consuelo aseguró que inicialmente no identificó el líquido como ácido, pues estaba almacenado en un recipiente que anteriormente había sido utilizado para aguardiente.

“Cuando abrí la puerta me tiró el ácido (…) yo no sabía que era ácido porque lo tenía en una caneca de aguardiente (…) yo solo pensé que estaba tomando a esa hora de la noche y cuando salí me tiró ese líquido en la cara”, indicó la mujer al citado medio.

La agresión cambió por completo su vida. Luego del ataque, tuvo que recibir atención médica prolongada y someterse a numerosas intervenciones para tratar las consecuencias de las lesiones. Desde entonces, los hospitales y los procesos de recuperación se convirtieron en una constante para ella.

Sobre la situación judicial de su exesposo, señalado como responsable de la agresión, María Consuelo manifestó que actualmente desconoce qué ocurrió con el proceso en su contra.

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