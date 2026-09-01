El fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó daños de diferente magnitud en edificaciones de Cali y otras zonas del Valle del Cauca.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

Tres semanas después del movimiento, Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción) presentó un primer balance sobre el comportamiento de las estructuras y encontró diferencias entre las construcciones levantadas bajo las normas actuales de sismorresistencia y aquellas de mayor antigüedad.

Guillermo Herrera, presidente de ese gremio, explicó que el análisis realizado junto con expertos en ingeniería sísmica, geotecnia y representantes del sector permitió establecer que las edificaciones construidas bajo la norma NSR-10 tuvieron, en términos generales, un comportamiento favorable durante el terremoto.

Lee También

“Lo que hemos visto acá es que la norma de sismorresistencia en Colombia, la NSR-10, nos puede dar parte de tranquilidad de que las edificaciones que se construyeron a la luz de esas disposiciones de diseño tuvieron un comportamiento muy bueno durante el sismo”, indicó Herrera a Blu Radio.

De acuerdo con el gremio, las estructuras diseñadas bajo las disposiciones actuales, especialmente aquellas que utilizan muros estructurales y sistemas industrializados, resistieron el movimiento sin que se registraran colapsos entre las construcciones de empresas afiliadas a Camacol.

El panorama fue diferente en algunas edificaciones antiguas que resultaron afectadas. Según los primeros hallazgos, varias de las estructuras con entre 30 y 40 años de antigüedad no fueron construidas bajo las disposiciones actuales de sismorresistencia, por lo que Camacol considera necesario estudiar cada caso para determinar las causas específicas de los daños.

¿Qué dice Camacol sobre la norma NSR-10?

Herrera señaló que la NSR-10, junto con los parámetros de microzonificación sísmica de Cali, permitió que las edificaciones diseñadas bajo esas condiciones respondieran de manera adecuada ante el movimiento.

“Una edificación debe resistir y puede sufrir daños estructurales y no estructurales, pero no colapsar. Entonces parece ser, y la evidencia que tenemos hasta el momento, es que las edificaciones que colapsaron eran edificaciones que no estaban construidas dentro del régimen NSR-10″, agregó.

El directivo explicó que las normas de construcción sismorresistente no buscan que una edificación permanezca completamente libre de daños ante cualquier terremoto. Su propósito, dependiendo de la intensidad del evento, es establecer condiciones para proteger la vida y evitar el colapso de las estructuras.

En el caso de un terremoto de gran capacidad destructiva como el registrado en agosto, una construcción puede presentar daños estructurales y no estructurales, pero el objetivo fundamental es que no colapse.

¿Qué pasó con las edificaciones más antiguas?

Las primeras observaciones de Camacol apuntan a que algunas de las construcciones que cedieron tenían entre 30 y 40 años de antigüedad y fueron levantadas antes de la entrada en vigencia de las actuales disposiciones técnicas.

Esto no significa que la antigüedad, por sí sola, explique todos los daños. Camacol respaldó la necesidad de adelantar investigaciones detalladas para establecer qué factores incidieron en cada caso y determinar qué funcionó correctamente y qué aspectos deben revisarse.

El gremio también destacó que Colombia se encuentra en un proceso de actualización de la normativa de sismorresistencia, por lo que las conclusiones obtenidas luego del terremoto podrían servir como insumo para las futuras condiciones de diseño y construcción.

A partir de este balance, Camacol anunció que acompañará a las autoridades durante la etapa de reconstrucción de las zonas afectadas. El gremio considera necesario contar primero con un inventario detallado de los daños y conocer las condiciones de las familias que perdieron o vieron afectado su patrimonio.

Entre sus propuestas está establecer un régimen especial de reconstrucción, además de mecanismos que faciliten la recuperación de las viviendas y permitan agilizar algunos procesos relacionados con el suelo y los planes de ordenamiento territorial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.