Uno de los mayores problemas que dejó el terremoto que golpeó a Colombia el lunes pasado fue el de la infraestructura de varias de las principales ciudades, pues el movimiento telúrico causó que muchos edificios colapsaran, dejando a miles de colombianos damnificados.

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De hecho, ya pasó una semana desde aquél lamentable evento y desde ya el Gobierno Nacional, junto a las gobernaciones y las alcaldías, están pensando en reconstruir las ciudades, con el objetivo de retomar la normalidad y que las personas vuelvan a tener dónde vivir.

Ahora, para eso ya hay destinados varios miles de millones de pesos que han donado empresarios, grupos extranjeros y más, aunque la realidad es que este proceso de reconstrucción no será sencillo ni rápido.

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Así lo afirmó el presidente de Camacol, Guillermo Herre

ra, quien aseguró que este proceso podría tardar incluso años antes de volver a la normalidad.

En diálogo con Caracol Radio, el líder gremial aseguró: “Esto no se va a resolver un mes, dos meses, seis meses, sino va a tomar varios años completar este proceso de reconstrucción”.

Por otro lado, aseguró que se adelantaron las revisiones correspondientes y se llegó a la conclusión de que los edificios que colapsaron eran antiguos y no contaba con la norma correspondiente.

“Al parecer, eran edificaciones con con más años de construcción, incluso antes de las normas de sismo resistencia, y que no estaban, obviamente, preparadas ni actualizadas a las normas que hoy rigen Colombia para disminuir el riesgo de colapso de las edificaciones”, agregó.

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De esta manera, por más de que haya una buena suma de dinero y más, hay que tener en cuenta que se debe recoger todo el escombro, hacer estudio de suelos, todas las revisiones pertinentes y ahí sí volver a construir, un proceso que puede durar varios años.

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