Por: EL PILON SA

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Leidys Vergara Molina volvió al seno de su familia luego de una angustiosa semana tras haber sido secuestrada el pasado martes 18 de agosto en Maicao, La Guajira. La joven de 19 años fue interceptada por varios hombres cuando se desplazaba en motocicleta hacia su vivienda, quienes la obligaron a abordar un vehículo, según los reportes conocidos sobre el caso.

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La liberación de Leidys fue posible gracias a la coordinación de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, fuerzas que desplegaron acciones concretas en busca de la víctima y lograron su retorno sano y salvo. De acuerdo con los reportes oficiales, las autoridades no cesaron sus tareas de localización hasta que la joven pudo volver con sus seres queridos.

El hecho cobró relevancia pública porque en el momento del secuestro, su padre, Hilder Vergara Gómez, reconocido en las redes sociales como ‘Paisa Ayuda’, se encontraba brindando apoyo a las víctimas del terremoto que sacudió el departamento del Chocó y otras zonas aledañas. Al conocer la noticia del secuestro de su hija mientras realizaba jornadas de solidaridad, la conmoción alcanzó tanto al núcleo familiar como a la comunidad digital que sigue su labor.

Durante los días de incertidumbre, el humorista Orlando Jerez, amigo cercano de la familia, publicó un video en redes sociales solicitando ayuda y clamando por la integridad de Leidys. Sus palabras buscaron movilizar a la ciudadanía: "Nos acaban de secuestrar a la hija de Paisa Ayuda. Necesitamos ayuda. Compartan este video", expresó, al tiempo que exhortaba a los captores a respetar la vida de la joven y destacaba la labor humanitaria de su padre.

Paralelo al despliegue de las autoridades, la Alcaldía de Maicao impulsó una campaña de búsqueda que incluyó la oferta de hasta 120 millones de pesos de recompensa para quien brindara información que facilitara la liberación de Leidys Vergara. Finalmente, este esfuerzo coordinado permitió que la joven terminara el cautiverio y regresara junto a su familia.

Ahora, los investigadores de La Guajira siguen recopilando elementos para esclarecer las circunstancias del secuestro e identificar a los responsables. Cabe recordar que este hecho ocurrió apenas un día después de la liberación de Angie Argaez, influencer de la zona que también había sido secuestrada en su vivienda en Maicao el 10 de agosto. Estos dos casos en menos de una semana han suscitado preocupación entre los habitantes del municipio por la seguidilla de hechos violentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo lograron la liberación de Leidys Vergara Molina en La Guajira?

La liberación de Leidys Vergara Molina fue el resultado de la colaboración entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, según información oficial. Ambas instituciones trabajaron de manera articulada en acciones de búsqueda y localización, hasta lograr que la joven regresara sana y salva a su hogar en Maicao. Adicionalmente, la Alcaldía de Maicao ofreció una recompensa para incentivar la entrega de información que ayudara a su liberación.

¿Por qué impactó tanto el secuestro de Leidys Vergara en la comunidad de Maicao?

El secuestro de Leidys Vergara Molina generó gran conmoción en la comunidad de Maicao porque coincidió con el trabajo social de su padre Hilder Vergara Gómez, conocido como ‘Paisa Ayuda’, quien brindaba apoyo a víctimas del terremoto en Chocó. Además, el caso se presenta justo después de otro secuestro de relevancia local, el de la influencer Angie Argaez, lo que elevó la preocupación por la seguridad en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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