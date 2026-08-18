Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un lamentable accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del lunes 18 de agosto en la zona rural de Saldaña, ubicada al suroriente del departamento del Tolima. Según información oficial, un automóvil terminó dentro del canal principal de Usosaldaña, específicamente en el kilómetro 4 de la vía que conecta ese municipio con El Cairo. La víctima fue identificada como Elkin Lozano Guarnizo, quien ostentaba el rango de sargento en el Ejército Nacional.

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Según el reporte preliminar conocido por los organismos de socorro y confirmada la identidad por las autoridades, el sargento Lozano Guarnizo conducía el vehículo en el momento del accidente. De acuerdo con la información que se tiene hasta ahora, el uniformado habría perdido el control del carro por razones que todavía están siendo investigadas. Como resultado, el automóvil salió repentinamente de la vía y terminó sumergido dentro de las aguas del canal principal de Usosaldaña.

La tragedia se agravó porque Lozano Guarnizo quedó atrapado en el interior del automóvil. De manera preliminar, las autoridades consideran que el fallecimiento del sargento fue consecuencia de la inmersión, es decir, murió ahogado al no poder salir del vehículo en medio del canal. Este hecho aún está bajo estricta investigación para esclarecer la secuencia exacta de los acontecimientos y determinar si hubo factores adicionales que contribuyeran a la pérdida de control del automóvil.

Tras la alerta por el siniestro vial, hasta el lugar acudieron organismos de socorro, personal de la Estación de Policía de Saldaña y expertos en criminalística. Estos equipos coordinaron las labores necesarias para rescatar el cuerpo del sargento Lozano Guarnizo y asegurar la zona del accidente. Además, iniciaron de inmediato las diligencias judiciales y técnicas requeridas para establecer con precisión las causas del incidente, tal y como se acostumbra en estos casos para garantizar un proceso transparente y riguroso.

Este infortunado hecho genera conmoción en la comunidad y deja en evidencia la importancia de esclarecer lo ocurrido, considerando las implicaciones tanto para la familia de la víctima como para la institución a la que pertenecía.

¿Quién era Elkin Lozano Guarnizo, la víctima del accidente en Saldaña, Tolima?

Elkin Lozano Guarnizo era sargento del Ejército Nacional y conducía el vehículo implicado en el accidente que se produjo en la madrugada del 18 de agosto en zona rural de Saldaña. Según la información oficial, él era la única persona identificada en el informe preliminar y murió al quedar atrapado en el automóvil que cayó al canal principal de Usosaldaña.

¿Cuáles son las circunstancias investigadas en el accidente de Saldaña, Tolima?

Según el reporte de las autoridades que atendieron el caso, el accidente está siendo investigado para establecer las causas exactas por las cuales el sargento Lozano Guarnizo perdió el control de su vehículo y terminó en el canal. En este momento se contemplan factores que pudieron influir en la pérdida de control, pero aún no hay información concluyente sobre lo ocurrido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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