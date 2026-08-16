Por: Portal Bogotá

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En la localidad de Los Mártires, en Bogotá, las autoridades lideraron una intervención relevante para la seguridad y recuperación del espacio público. De acuerdo con la información de la Alcaldía Local de Los Mártires, este operativo fue posible gracias a la articulación con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad. El objetivo principal fue robustecer la seguridad, ejercer control sobre la venta informal de celulares y avanzar en la recuperación de zonas de tránsito para peatones y otros actores del espacio público, especialmente en la calle 13, entre las carreras 15 y 16.

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Durante la jornada de Inspección, Vigilancia y Control —conocida como IVC— el alcalde local, John Jader Suárez Delgado, acompañó personalmente la operación. La presencia de las autoridades permitió vigilar de cerca las acciones que se estaban adelantando y verificar su impacto directo en el bienestar de los ciudadanos. Según los resultados entregados por las entidades participantes, se lograron recuperar 180 metros lineales de espacio público, permitiendo así que peatones y comerciantes pudieran desarrollar sus labores diarias en mejores condiciones.

La intervención estuvo enfocada particularmente en el control de la comercialización de equipos celulares. Para esto, se verificaron 80 IMEI —Identidad Internacional de Equipo Móvil, una serie numérica única que identifica cada dispositivo celular— y se realizaron 96 registros en el sector intervenido. Se destaca también la inspección a estructuras conocidas como “cachazas”, que generalmente son usadas para ventas informales; en total, se intervinieron 10 cachazas y se levantaron cuatro, incautando elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades.

En materia de movilidad, el operativo resultó en la imposición de cinco comparendos de tránsito y el cierre de un establecimiento que no contaba con la documentación adecuada. Según la Alcaldía Local, también se logró la captura de una persona y la recuperación de una bicicleta. No se consolidó al momento de la publicación la cantidad final de celulares incautados.

Este tipo de acciones, enmarcadas en el plan de la administración de Carlos Fernando Galán, demuestran el compromiso por mantener orden, seguridad y convivencia en la ciudad. La coordinación interinstitucional y el acompañamiento directo del alcalde local reflejan el interés de la administración distrital por realizar seguimientos efectivos y mejorar la calidad de vida de residentes, trabajadores y visitantes en Los Mártires.

¿Qué resultados dejó el operativo de recuperación de espacio público en Los Mártires?

Durante el operativo, se recuperaron 180 metros lineales de espacio público y se realizaron 96 registros en la zona intervenida. Además, se verificaron 80 IMEI de celulares, se intervinieron 10 cachazas, de las cuales cuatro fueron levantadas e incautados sus elementos, se impusieron cinco comparendos de tránsito, se cerró un establecimiento y se realizó una captura. También fue recuperada una bicicleta, aunque la cantidad total de celulares decomisados está pendiente de consolidación.

¿Qué significa IMEI y por qué se verifica su legalidad en estos operativos?

IMEI es la sigla en inglés de International Mobile Equipment Identity, que significa Identidad Internacional de Equipo Móvil. Es un número único que identifica cada teléfono celular, lo que permite a las autoridades comprobar el origen legal de los dispositivos y disminuir la venta de equipos hurtados o sin documentación en el mercado informal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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