Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá, conocida como ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, destaca por su invaluable riqueza en biodiversidad natural y opciones para el esparcimiento al aire libre. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha puesto a disposición de ciudadanos, ciudadanas y visitantes un mecanismo seguro, gratuito y sin intermediarios para agendar recorridos en los senderos ecológicos de la ciudad, especialmente en los Caminos de los Cerros Orientales. Según la información oficial de la EAAB, el único canal autorizado para programar una visita es mediante la aplicación ‘Caminos de los Cerros Orientales’, disponible tanto en sistemas operativos IOS como Android, o a través del portal web www.acueducto.com.co.

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Este desarrollo tecnológico garantiza que el proceso de agendamiento sea sencillo y transparente. Los usuarios pueden consultar la disponibilidad de días y horarios para acceder a los recorridos, así como detallar las características de cada sendero y conocer recomendaciones específicas para aprovechar la experiencia y proteger el entorno natural. Al seleccionar la fecha y el sendero de interés, la plataforma solicita algunos datos básicos; posteriormente, envía a la dirección de correo electrónico del solicitante una confirmación con códigos QR, los cuales serán requeridos por el personal autorizado antes de ingresar.

La EAAB enfatiza que el aplicativo oficial cumple con las políticas de protección de datos personales y resguarda la seguridad de la información suministrada. Advierte, además, que el uso de otras aplicaciones o canales no autorizados puede poner en riesgo los datos personales y abrir la puerta a posibles fraudes o estafas. Por ello, invitan a realizar las reservas solamente por los canales avalados.

Entre las recomendaciones clave se encuentra la importancia de cancelar la inscripción en caso de no poder asistir, permitiendo así que más personas tengan acceso a la experiencia de recorrer los cerros y sus rutas ecológicas. Para quienes desean profundizar en opciones turísticas de la capital, el Portal Bogotá ofrece una sección dedicada a lugares conocidos y poco explorados, donde se destacan atracciones, planes culturales, actividades naturales y la gastronomía típica de la ciudad, emplazada a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

¿Cómo agendar una visita a los Caminos de los Cerros Orientales de Bogotá?

De acuerdo con la información entregada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para agendar una visita a los Caminos de los Cerros Orientales es necesario descargar la aplicación oficial o ingresar al sitio www.acueducto.com.co. Se selecciona sendero, fecha y hora, se diligencian los datos solicitados, y tras confirmar la reserva, se recibe por correo electrónico un código QR para el acceso.

¿Por qué es importante usar el canal oficial de la EAAB para agendar visitas ecológicas?

La EAAB señala que emplear el aplicativo y la web oficiales es fundamental para proteger la información personal y evitar fraudes. El desarrollo cumple con políticas de seguridad y confidencialidad, lo que garantiza un proceso seguro y confiable, a diferencia de otras plataformas no respaldadas oficialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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