Por: Portal Bogotá

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Bogotá será escenario de un evento cultural especialmente pensado para la integración y el reconocimiento de la diversidad. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través de su programa ‘Culturas en Común’, convocó a los ciudadanos a acercarse al mundo artístico con una propuesta única. Se trata de la presentación del colectivo Secret Garden, que busca invitar al público a una experiencia participativa donde la danza y la mediación cultural serán los protagonistas.

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De acuerdo con la información compartida por Idartes, la cita será el viernes 21 de agosto de 2026, a las 2:00 p. m., en el Centro de Desarrollo Comunitario Asunción, ubicado en la localidad de Puente Aranda (dirección: carrera 32A #1H - 06). Este evento será de entrada gratuita, aunque la asistencia estará limitada hasta completar el aforo permitido por el lugar.

El objetivo principal de la actividad, según la fuente citada, es incentivar el intercambio de saberes y fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural a través del arte. Secret Garden, el colectivo encargado de la puesta en escena, ha preparado una propuesta que combina danza y mediación cultural, elementos que permitirán a los asistentes acercarse a las tradiciones escénicas de Medio Oriente.

La iniciativa, que hace parte de los espacios promovidos por ‘Culturas en Común’, se destaca por facilitar la construcción de comunidad y el diálogo intercultural en Bogotá. Idartes invita a personas de todas las edades a participar y disfrutar sin ningún costo, resaltando no solo la importancia del acceso libre a la cultura, sino también el papel del arte como vehículo para el reconocimiento y la valoración de la diferencia.

Este tipo de encuentros busca fortalecer los lazos entre ciudadanía y territorio por medio de la participación activa, favoreciendo la apropiación del espacio público y la difusión de expresiones culturales diversas, como lo menciona la propia entidad en su convocatoria. El evento promete ser una oportunidad para explorar nuevas miradas y aprender de otras tradiciones dentro de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el colectivo Secret Garden en el evento de Idartes?

Secret Garden llevará a cabo una puesta en escena centrada en la danza y la mediación cultural, permitiendo que los asistentes experimenten y conozcan de cerca las tradiciones escénicas del Medio Oriente, en el contexto del programa ‘Culturas en Común’ organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

¿Dónde y cuándo será la presentación de Secret Garden en Bogotá?

La presentación de Secret Garden tendrá lugar el viernes 21 de agosto de 2026, a las 2:00 p. m., en el Centro de Desarrollo Comunitario Asunción, localizado en la carrera 32A #1H - 06 (localidad de Puente Aranda), con entrada libre hasta completar el aforo, según información de Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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