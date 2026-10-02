María Fernanda Cabal rompió su vínculo con el Centro Democrático después de años de militancia, su paso por el Congreso y dos intentos por convertirse en la candidata presidencial de la colectividad.

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(Vea también: “Ya no tengo jefes, estoy libre”: reacción de María Fernanda Cabal al renunciar a Centro Democrático)

En entrevista con El Tiempo, la exsenadora explicó que su decisión estuvo marcada por la falta de reconocimiento que sintió dentro del partido y por las diferencias con las decisiones de su dirigencia.

“Yo siento que nunca estuve en el corazón de Uribe y él siempre prefirió a Paloma Valencia”, afirmó Cabal al explicar por qué considera que no tuvo la oportunidad de representar al uribismo en una contienda presidencial. La dirigente señaló que esa situación se repitió en dos procesos, separados por cuatro años, y que llegó el momento de tomar otro rumbo político.

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“Porque nunca me iban a dar la oportunidad de ser candidata presidencial. Pasó hace cuatro años y pasó ahora en esta última elección. Y siento que los ciclos ya se cierran, son puertas que se cierran y se abren otras”, expresó en la conversación con el diario.

La exsenadora también cuestionó que no se reconociera su trayectoria electoral. Según manifestó, fue la congresista más votada en la historia electoral del Congreso colombiano y sus votos permitieron que otras dos curules llegaran a la colectividad. “Al final eso te da una lectura de que no te consideran, que prefieren a otros y por eso mi decisión”, agregó.

Cabal cuestionó a Uribe y las decisiones del Centro Democrático

En la entrevista, Cabal sostuvo que su falta de respaldo también pudo estar relacionada con diferencias sobre la orientación ideológica del partido. Al referirse al expresidente Álvaro Uribe, afirmó que existían “unas diferencias doctrinales, más por prejuicio de la formación de Uribe frente a lo que significa la palabra derecha”.

La dirigente aseguró que, a su juicio, el escenario político ofrecía espacio para una candidatura de ese sector, pero consideró que la colectividad no interpretó adecuadamente ese contexto. También cuestionó el mecanismo utilizado para elegir a Paloma Valencia, quien finalmente recibió el aval presidencial del partido.

“No me gustan los métodos de selección del partido, desgastan candidaturas, generan enemistades innecesarias”, dijo Cabal. Además, planteó que el Centro Democrático debe revisar su identidad política y la manera en que se relaciona con sus bases electorales.

Otro de los puntos que mencionó fue su solicitud de escisión, con la que buscaba separarse de la colectividad y contar con personería jurídica para impulsar su proyecto. Según relató, esperaba que se tuviera en cuenta su participación desde la fundación del partido, incluida la recolección de firmas y su actividad política.

“Yo pedí la escisión para que me permitieran tener personería jurídica y nunca tuve respuesta”, aseguró.

La nueva apuesta política de María Fernanda Cabal

Tras anunciar su renuncia, Cabal anticipó la presentación de un proyecto político propio, con el que espera participar en las elecciones regionales y mantener abierta su aspiración presidencial para 2030.

“La sorpresa es este 3 de octubre. Inicio un camino político nuevo, renovado, con nombre propio, que servirá de plataforma para las regionales y para la elección presidencial, porque yo aspiro a estar en el ajedrez”, manifestó en la entrevista.

La exsenadora también afirmó que parte de la militancia descontenta con el rumbo del Centro Democrático podría identificarse con sus posiciones. En ese sentido, defendió la continuidad de sus planteamientos ideológicos y aseguró que no pretende cambiar de partido ni modificar sus convicciones para ampliar su respaldo político.

Pese a las críticas, Cabal dijo que su salida no implica una ruptura personal definitiva con quienes fueron sus compañeros. Sobre su relación con Uribe, confirmó que no ha hablado con él después de presentar la renuncia, aunque leyó el mensaje que el expresidente publicó sobre su decisión.

“Han sido mis compañeros de bancada, hemos dado luchas juntos y porque partamos cobijas y dividamos el camino, no significa que va a haber rencillas ni malquerencias”, señaló.

La exsenadora resumió el sentimiento que le deja su paso por la colectividad con una palabra: “Gratitud”. Sin embargo, esa valoración no cambia sus reparos sobre el trato que recibió ni su decisión de construir una plataforma política independiente.

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