Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Óscar Silva, padre de la alcaldesa de Herveo, Gina Vanesa Silva, enfrenta amenazas que han provocado alarma en su familia y en la comunidad. En una entrevista con El Nuevo Día, Silva habló abiertamente sobre los riesgos a los que se expone y la inquietud generada tras las capturas de varias personas que, de acuerdo con la información que conoce, estarían vinculadas con un plan para atentar contra su integridad. Estas declaraciones, sumadas a la preocupación constante por extorsiones e intimidaciones en la región del Tolima, han incrementado el clima de tensión en el municipio.

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Silva reconoció a El Nuevo Día que, aunque siente temor, no tiene intenciones de abandonar Herveo ni de dejar de denunciar lo que ocurre. Para él, las amenazas no son nuevas. Según su relato, desde hace años su familia ha recibido intimidaciones relacionadas con denuncias de inseguridad. Sin embargo, considera que los eventos recientes representan un aumento en el nivel de peligro, sobre todo tras la captura de tres adultos y dos menores. Dichos arrestos se dieron luego de que la familia alertara previamente a la Policía sobre los riesgos, logrando así que se desplegaran operativos de control en el municipio. De acuerdo con Silva, estos procedimientos aportaron elementos que hacen pensar en la preparación de un posible atentado en su contra. No obstante, las autoridades todavía deben determinar la responsabilidad individual de las personas detenidas.

Durante la conversación, Silva expuso que la complicada situación de seguridad en Herveo no es un asunto reciente, ya que hace entre 18 y 20 años que sus habitantes viven bajo amenaza, especialmente en zonas rurales. Las extorsiones y los desplazamientos, según relató, han provocado que muchos prefieran guardar silencio por miedo a posibles represalias. Para Silva, el temor distorsiona la percepción sobre la gravedad de los problemas en el municipio y dificulta que las denuncias avancen. Insiste en la necesidad de que las investigaciones sean profundas y que se identifique no solo a los autores directos, sino a quienes colaboran con las estructuras delincuenciales.

Sobre su seguridad y la de su familia, Silva afirmó que ha solicitado acompañamiento a la Fiscalía y a otras autoridades, aunque hasta ahora no cuenta con un esquema de protección. En el caso de la alcaldesa Gina Vanesa Silva, mantiene las medidas habituales de su cargo y se considera una ampliación de protección a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP). A pesar de que las autoridades han emitido alertas, Silva cuestiona el retraso en la adopción de acciones preventivas, señalando que no se debe esperar a que suceda una tragedia para actuar.

Pese a todo, Silva y su familia han decidido permanecer en Herveo y seguir denunciando, con la esperanza de que las investigaciones logren desarticular las amenazas y extorsiones. Reitera su llamado tanto al presidente Abelardo de la Espriella como a las autoridades departamentales para que den una respuesta integral y sostenida, especialmente en sectores rurales. Pide también a los ciudadanos que denuncien, remarcando que la seguridad solo se logrará con colaboración comunitaria y mecanismos efectivos de protección.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación de seguridad en Herveo según las denuncias de Óscar Silva?

De acuerdo con la entrevista publicada por El Nuevo Día, Óscar Silva sostiene que la inseguridad en Herveo afecta al municipio desde hace entre 18 y 20 años. Señala que las amenazas, extorsiones y desplazamientos son constantes, especialmente en sectores rurales, y que el miedo a represalias dificulta la denuncia de estos hechos. Silva destaca que los recientes atentados y capturas reflejan una escalada en el nivel de riesgo.

¿Qué es la Unidad Nacional de Protección y cómo participa en este caso?

La Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad estatal encargada de coordinar y otorgar medidas de protección a personas en riesgo debido a amenazas. En el caso de la familia Silva, según lo relatado por Óscar Silva a El Nuevo Día, se están adelantando gestiones para evaluar si tanto él como la alcaldesa Gina Vanesa Silva requieren protección adicional bajo el esquema de la UNP, aunque aún no se han implementado medidas específicas para él.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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