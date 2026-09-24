Por: EL PILON SA

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Antonio Sanguino Páez, quien fue ministro de Trabajo y también candidato a la Gobernación del Cesar, apareció recientemente en el centro de una controversia relacionada con los esquemas de seguridad de exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con una publicación realizada por la revista Semana el 21 de septiembre, el nombre de Sanguino figura en una lista de antiguos funcionarios a quienes la Unidad Nacional de Protección (UNP) habría ordenado retirar los esquemas que se les asignaron durante su gestión. Sin embargo, esta información inicial fue matizada luego por el Gobierno nacional, que aclaró que los exministros no quedan completamente desprotegidos.

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El esclarecimiento oficial se presentó el martes 22 de septiembre, cuando Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior, explicó que la UNP está haciendo ajustes a los esquemas de seguridad entregados a los exfuncionarios. El funcionario detalló que los exministros y demás personas que dejaron sus cargos no pueden mantener "automáticamente los mismos dispositivos de seguridad" que tenían durante su labor como parte del Gobierno. Lara Restrepo puntualizó: "El reporte que tengo es que no se ha quitado la seguridad, se han acotado los esquemas de seguridad", y sumó que la revisión permite liberar recursos de la Policía Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana en general.

No obstante, aunque Semana incluyó a Sanguino entre quienes habrían perdido la protección, la declaración del ministro fue de carácter general y no ofreció información específica sobre el caso puntual del exministro de Trabajo. Lo cierto es que Antonio Sanguino dejó ese cargo el 6 de agosto, posición que había asumido en febrero de 2025. De acuerdo con los datos publicados, Sanguino nació en Ocaña, Norte de Santander, pero su crecimiento personal y político estuvo vinculado a Valledupar y el departamento del Cesar, región donde buscó la Gobernación en las pasadas elecciones de 2023.

En Colombia, la normativa posibilita que quienes contaron con protección institucional debido a sus cargos puedan conservar ciertas medidas temporales tras abandonar la función pública. Esa disposición, sin embargo, está sujeta a las condiciones personales de cada beneficiario y a las decisiones de las autoridades en cada caso. Para Sanguino, hasta el momento, no se ha hecho público el acto administrativo que precise qué medidas han sido retiradas o cuáles continúa teniendo, ni existe información sobre alguna petición formal suya para solicitar una revisión del caso.

Por ahora, el nombre del exministro figura en la lista divulgada por Semana y su situación está ligada al proceso de revisión de esquemas de protección que lidera la UNP. No hay confirmación hasta la fecha de que haya perdido definitivamente toda protección.

¿Por qué la Unidad Nacional de Protección revisa los esquemas de seguridad de exfuncionarios?

De acuerdo con lo explicado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ajusta los esquemas de protección para quienes dejan cargos del Gobierno con el fin de actualizar los dispositivos a las nuevas circunstancias del beneficiario. Estas revisiones también permiten redistribuir el personal de seguridad hacia labores de protección ciudadana.

¿Cuáles son las condiciones para mantener la seguridad oficial tras dejar un cargo estatal en Colombia?

Según la normativa colombiana, las personas protegidas por razón de su cargo pueden conservar medidas de seguridad de forma temporal, pero su continuidad y condiciones dependen de evaluaciones individuales y de las decisiones que tomen las autoridades según el riesgo y las necesidades de cada caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.