En medio de una sesión en la Cámara de Representantes, la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, protagonizó un momento de alta tensión política al mostrar una fotografía de gran tamaño en la que aparece junto a la exsenadora y líder del partido Comunes, Sandra Ramírez, recordada por haber sido la esposa del máximo líder de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”.

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“Quiero que todos la vean. La que ustedes ven aquí es una excombatiente y yo ayudé a que esto fuera posible”, expresó la congresista en el recinto, asegurando que no le da “vergüenza” exhibir una imagen tomada públicamente en defensa de lo que calificó como la paz, la reincorporación política y el derecho de las víctimas a la verdad

Durante su intervención, Carrascal respaldó firmemente la labor de la Jurisdicción Especial para Paz (JEP), señalando que el tribunal ha investigado crímenes cometidos tanto por las Farc como por agentes del Estado y terceros, escuchando a miles de víctimas y reconstruyendo patrones de violencia. “Todas las víctimas importan”, afirmó.

No obstante, el pronunciamiento revive las profundas divisiones que persisten en torno al proceso. Diversas asociaciones de víctimas de las Farc han manifestado reiteradamente que no se sienten compensadas y que aún no conocen la verdad absoluta sobre múltiples crímenes perpetrados por la extinta guerrilla.

El gesto de la congresista también reavivó los cuestionamientos que pesan sobre Sandra Ramírez (cuyo nombre de combate era Griselda Lobo). Múltiples testimonios de víctimas han señalado supuestas complicidades de la excombatiente en graves delitos, tales como el reclutamiento forzado de menores —especialmente niñas—, violencia sexual y la realización o autorización de abortos forzados dentro de las filas subversivas.

Debido a que Ramírez no integraba el antiguo Secretariado de las Farc, no fue cobijada por las recientes sanciones restaurativas impartidas por el tribunal de paz, lo que mantiene abiertos los reclamos de verdad y justicia por parte de sectores afectados por el conflicto armado, dada la alta influencia que ella ostentaba por su cercanía con la cúpula de la organización.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.