Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la Empresa de Servicios Públicos de Cali, informó que este jueves se desarrollarán importantes trabajos de reparación y mantenimiento en sus redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad. De acuerdo con la Gerencia de Acueducto, estas maniobras conllevan la reposición de válvulas no operativas y la optimización de redes, razón por la cual habrá interrupciones temporales en la prestación del servicio de agua potable para los usuarios de las zonas intervenidas. La compañía precisó que esta es una medida esencial para garantizar el adecuado funcionamiento y la modernización del sistema de distribución.

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En particular, Emcali detalló que en los barrios Quintas de Don Simón y Prados del Limonar, ubicados entre la calle 13 y la calle 16, desde la carrera 70 hasta la carrera 80, se llevará a cabo un cambio de válvulas dañadas. Por tal motivo, el suministro de agua será suspendido en este sector desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., de acuerdo con la información oficial divulgada.

Por otro lado, para el barrio San Carlos, situado en la comuna 11, concretamente entre la calle 32 y la carrera 34, se realizará la reposición de las redes de distribución de agua potable. En esa área, los usuarios experimentarán la suspensión del servicio desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. como parte de las labores técnicas previstas.

Ante la afectación del suministro, Emcali informó que dispondrá de carrotanques para garantizar el abastecimiento provisional de agua en las zonas perjudicadas por las labores. La compañía subrayó que es fundamental que la comunidad esté atenta a los horarios y recomendaciones para mitigar el impacto de los cortes.

Además de los lugares mencionados, otros barrios de Cali también enfrentarán cortes en el servicio. Entre ellos se encuentran El Troncal, Nacional, Siloé sector La Nave, Ignacio Rengifo, Bolivariano, Alfonso López, Bueno Madrid, La Flora, República de Israel, Aguacatal, Comuneros, Los Andes, Santa Mónica Residencial, Acopi y Tequendama. Cada uno de estos sectores tendrá fechas, horarios y direcciones determinadas para la suspensión, de acuerdo con la información publicada en Noticiero 90 Minutos.

La empresa sostuvo que estas labores de mantenimiento son rutinarias y forman parte de su compromiso por mejorar la calidad y continuidad del servicio, al tiempo que invita a los ciudadanos a tomar medidas preventivas durante los periodos de suspensión temporal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali afectados por el corte de agua este jueves?

Según la información suministrada por Emcali y divulgada por Noticiero 90 Minutos, los barrios afectados por los cortes de agua incluyen Quintas de Don Simón, Prados del Limonar, San Carlos, El Troncal, Nacional, Siloé sector La Nave, Ignacio Rengifo, Bolivariano, Alfonso López, Bueno Madrid, La Flora, República de Israel, Aguacatal, Comuneros, Los Andes, Santa Mónica Residencial, Acopi y Tequendama.

¿Por qué se interrumpe el servicio de agua en varios sectores de Cali?

La suspensión temporal del servicio de agua en estos sectores de Cali obedece a labores de reparación y mantenimiento, entre ellas el cambio de válvulas no operativas y la reposición de redes de distribución, según informó Emcali. Estas tareas buscan garantizar la eficiencia del sistema y prevenir futuras afectaciones en la prestación de agua potable.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.