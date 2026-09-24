Por: EL PILON SA

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La vía que conecta los municipios de San Diego y Agustín Codazzi, situada al norte del departamento del Cesar, fue escenario la noche del miércoles 23 de septiembre de un devastador accidente de tránsito. El hecho, que ocurrió específicamente cerca del restaurante La Fonda Paisa, dejó como saldo dos personas muertas y tres más heridas de gravedad. De acuerdo con las primeras informaciones obtenidas en el lugar, varias motocicletas colisionaron de manera violenta mientras circulaban por ese corredor vial, provocando que los ocupantes fueran lanzados sobre la calzada, lo que incrementó la gravedad de sus lesiones.

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Según datos aportados por las autoridades presentes en el sitio, las víctimas mortales fueron identificadas preliminarmente como Víctor Julio y Jaider Polo, este último conocido entre sus allegados bajo el apodo de ‘El Menor’. El impacto de la colisión fue tan severo que ambos fallecieron instantáneamente en el punto del accidente, antes de que fuera posible suministrarles atención médica de urgencia.

Por otra parte, se reportó que tres personas más sufrieron politraumatismos, término médico utilizado para referirse a lesiones múltiples de órganos o sistemas corporales. Estos heridos fueron auxiliados inicialmente por personas que transitaban por el lugar y trasladados posteriormente, en estado crítico, a un centro asistencial en San Diego. Hasta el último reporte, según la información preliminar, las autoridades médicas no habían emitido un parte oficial sobre el estado de estos afectados.

Al lugar del siniestro acudieron unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Cesar, quienes realizaron la inspección técnica de la zona del accidente y comenzaron las labores investigativas orientadas a esclarecer las causas del siniestro y determinar posibles responsables.

Este episodio pone una vez más en el foco la preocupación por la creciente accidentalidad en la carretera que une a San Diego y Codazzi. Habitantes y conductores de la región han mostrado inquietud ante el aumento sostenido de accidentes en ese tramo y pidieron a las autoridades de tránsito medidas concretas como el refuerzo de controles de velocidad, patrullajes preventivos y la instalación de reductores en los sectores de mayor riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas del accidente de tránsito en la vía San Diego–Codazzi?

La información suministrada indica que el accidente se debió a un choque violento entre varias motocicletas, aunque las causas exactas de la colisión están siendo investigadas por la Seccional de Tránsito y Transporte del Cesar. Aún no se conocen detalles definitivos sobre la dinámica que provocó el siniestro.

¿Qué significa el término politraumatismo y cómo afecta a los heridos en este tipo de accidentes?

El politraumatismo es una condición médica que implica lesiones graves en más de un órgano o sistema corporal, lo que suele complicar el pronóstico de los afectados. En el caso del accidente entre San Diego y Codazzi, los tres heridos fueron reportados con politraumatismos y requieren atención médica especializada y urgente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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