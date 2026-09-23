Por: EL PILON SA

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La empresa Energua informó que este jueves 24 de septiembre llevará a cabo una serie de trabajos de mantenimiento y adecuación en la infraestructura eléctrica, lo que generará interrupciones temporales del servicio en distintos sectores del departamento del Cesar y municipios cercanos. Estas intervenciones son parte de las acciones que desarrolla la compañía para intervenir circuitos y redes eléctricas, buscando fortalecer y actualizar la infraestructura en áreas urbanas y rurales.

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Según la programación difundida por Energua, los trabajos afectarán, en primer término, a dos sectores urbanos de Valledupar. La primera suspensión para esa ciudad se realizará en el circuito Guatapurí 1, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, abarcando la zona de la carrera 14 con calle 11, específicamente en el barrio San Joaquín. La interrupción tendrá una duración aproximada de seis horas, permitiendo así realizar los mantenimientos necesarios en el circuito responsable de abastecer este sector de la capital del Cesar.

El segundo corte programado en Valledupar se llevará a cabo en el circuito Salguero 5, donde la suspensión del suministro de energía está prevista desde las 8:21 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, cubriendo la calle 39 con carrera 48, zona que corresponde al barrio Las Américas. En este caso, las labores se prolongarán por más de nueve horas, tiempo durante el cual los usuarios de la zona deberán ajustarse a la falta transitoria de electricidad.

No obstante, las interrupciones agendadas por Energua para este jueves no se limitarán únicamente a Valledupar. De acuerdo con el cronograma oficial de la empresa, también tendrán lugar trabajos en circuitos eléctricos de otras localidades como La Jagua de Ibirico, Astrea, Chimichagua, Guamal y San Sebastián de Buenavista. En estos municipios, las afectaciones se presentan tanto en circuitos urbanos como rurales, obedeciendo a las áreas incluidas en la supervisión y mejora programada por la compañía.

Energua recomendó a todos los usuarios pertenecientes a los sectores implicados que adopten las previsiones necesarias para acomodar sus actividades durante los lapsos en los que no habrá energía. La empresa reiteró que estas intervenciones son fundamentales para preservar y modernizar la infraestructura eléctrica en las localidades atendidas, y subrayó su continuidad en la ejecución de acciones dirigidas a garantizar un mejor servicio en el futuro.

¿Cuáles son los sectores de Valledupar afectados por la suspensión de energía de Energua?

De acuerdo con la programación divulgada por Energua, los sectores de Valledupar que tendrán suspensión del servicio son los circuitos Guatapurí 1, en el barrio San Joaquín, y Salguero 5, en el barrio Las Américas. Las labores se realizarán en horarios diferenciados durante la jornada del jueves 24 de septiembre.

¿Por qué motivo se realizarán trabajos de mantenimiento eléctrico en el Cesar y municipios cercanos?

Las labores programadas por Energua buscan intervenir y mejorar los circuitos y redes eléctricas en el Cesar, incluyendo municipios como Valledupar, La Jagua de Ibirico, Astrea, Chimichagua, Guamal y San Sebastián de Buenavista. Estos trabajos forman parte de una estrategia para optimizar la infraestructura eléctrica y asegurar un suministro más estable en las zonas atendidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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