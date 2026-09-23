Por: EL PILON SA

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En Valledupar, particularmente en sectores como La Nevada y Mareigua, se respira un ambiente de tensión y cautela originado por rumores de un presunto ‘paro armado’ y recientes actos de intimidación en la ciudad, según información que circula entre residentes y comerciantes. De acuerdo con lo reportado en el recorrido realizado por la zona comercial, numerosos establecimientos decidieron mantener sus puertas cerradas o únicamente atender a puerta cerrada, como una estrategia preventiva ante el temor reinante.

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Aunque las autoridades han hecho un llamado a la calma e insistieron en que el panfleto divulgado en redes sociales sobre el supuesto paro carece de veracidad, el pánico colectivo ha impactado directamente en la dinámica diaria de estos sectores. Comerciantes, tenderos y pequeños emprendedores optaron por disminuir o suspender sus actividades temporalmente, priorizando la seguridad de sus negocios y de sus empleados. Incluso, durante el recorrido por La Nevada y los corredores principales de Mareigua, fue evidente el cambio en la rutina: persianas abajo, menos personas en las calles y un ambiente de alerta constante entre quienes aún privilegiaban abrir sus locales.

Uno de los tenderos de La Nevada, en conversación sobre la situación, expresó que "preferimos no arriesgar. Escuchamos lo que pasó para el sur y preferimos no abrir del todo o estar muy atentos. La gente en la calle tiene miedo y las ventas han caído bastante porque casi nadie quiere salir”. Las palabras del comerciante reflejan el grado de incertidumbre y el golpe económico que la zozobra genera, pues las ventas han disminuido significativamente por la falta de clientela.

Frente a la preocupación manifestada tanto por comerciantes como por residentes, la Alcaldía de Valledupar y la Policía Metropolitana han intensificado las acciones de seguridad. Según informes oficiales, se reforzó la presencia policial mediante operativos de control, patrullajes adicionales y labores de inteligencia orientadas a restablecer la confianza en diferentes puntos críticos de la ciudad. El alcalde Ernesto Orozco Durán fue enfático al afirmar que, en muchos casos, delincuentes comunes estarían aprovechando la difusión de información falsa para intimidar a comerciantes y perpetrar delitos bajo la sombra del temor ciudadano.

Las autoridades reiteran el llamado a la población para que verifique cuidadosamente cualquier información antes de compartirla y exhorten a que toda amenaza o tentativa de extorsión sea reportada a la línea 123 o al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), con el fin de evitar la propagación de rumores infundados y fortalecer la respuesta institucional frente a cualquier situación irregular.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los comerciantes de Valledupar decidieron cerrar ante los rumores de paro armado?

Los comerciantes de sectores como La Nevada y Mareigua optaron por cerrar sus establecimientos o atender a puerta cerrada debido al temor generado por rumores de un supuesto ‘paro armado’ y recientes actos intimidatorios. Aunque las autoridades desmintieron el panfleto que circuló en redes sociales, la preocupación por posibles hechos de violencia y la incertidumbre motivaron a tenderos y emprendedores a priorizar la seguridad de sus negocios y de la comunidad.

¿Qué acciones tomaron las autoridades de Valledupar ante los rumores de amenazas a comerciantes?

La Alcaldía de Valledupar y la Policía Metropolitana respondieron reforzando los operativos de control, aumentando los patrullajes y fortaleciendo las labores de inteligencia en zonas identificadas como sensibles. Además, recomendaron a la ciudadanía verificar la información antes de difundirla y denunciar cualquier amenaza o intento de extorsión a través de la línea 123 o del Gaula, combatiendo así la desinformación y los intentos de intimidación a la población.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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