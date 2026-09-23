La actividad sísmica continúa este miércoles 23 de septiembre en Chaparral, Tolima. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó tres nuevos movimientos durante la mañana y el mediodía, todos con profundidad superficial.

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El primero de estos eventos ocurrió a las 11:29 de la mañana y tuvo una magnitud de 3,4.

Posteriormente, a las 11:59 a. m., la entidad informó sobre otro sismo, esta vez de 3,2.

La seguidilla continuó cerca de una hora después. A las 12:52 del mediodía, el SGC registró un nuevo movimiento de magnitud 3,3, también con referencia en Chaparral.

Los tres eventos fueron clasificados con profundidad superficial y hacen parte de la actividad que se viene presentando en esta zona del Tolima.

La jornada ya había comenzado con movimientos de mayor magnitud. A las 4:04 de la madrugada se registró un sismo de magnitud 4,2, también superficial y con epicentro, también, en Chaparral.

Chaparral acumula una seguidilla de movimientos

Los nuevos reportes se producen en medio de una secuencia sísmica que mantiene la atención sobre Chaparral y otros municipios del sur del Tolima.

Durante la madrugada de este miércoles se registraron numerosos movimientos en la zona. Uno de los momentos de mayor actividad ocurrió entre las 3:50 y las 4:18 de la mañana, periodo en el que se presentaron varios sismos, incluido el de magnitud 4,2.

La actividad no comenzó este miércoles. El Servicio Geológico Colombiano ya había registrado más de 130 sismos en Chaparral entre la madrugada del 20 de septiembre y la tarde del 21 de septiembre, lo que evidencia que se trata de una secuencia que lleva varios días.

La cantidad de movimientos ha hecho que Chaparral permanezca bajo especial seguimiento de las autoridades y de la comunidad.

De acuerdo con reportes conocidos durante la jornada, el fenómeno ha llevado incluso a la adopción de medidas preventivas en municipios de la zona, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica.

¿Los sismos anuncian un temblor más fuerte?

La frecuencia de los movimientos ha despertado preocupación entre los habitantes de Chaparral, especialmente porque varios de los sismos registrados durante los últimos días han superado la magnitud 3 y algunos han llegado a 4.

Sin embargo, la ocurrencia de varios sismos no permite establecer que necesariamente vaya a producirse un movimiento de mayor magnitud. La actividad sísmica debe ser monitoreada y analizada por las entidades encargadas, pero no existe una forma de predecir con precisión cuándo ocurrirá un terremoto.

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