Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En un fallo considerado trascendental por la gravedad de los delitos, la justicia condenó a Jovanny Hernández, conocido como el ‘monstruo de Palocabildo’, a 34 años y 5 meses de prisión. Hernández fue hallado responsable del feminicidio de su pareja y de la agresión sexual cometida contra su hijastra, hechos que estremecieron a la comunidad de Palocabildo, en el departamento de Tolima.

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La decisión, tomada por un juez de conocimiento, se basó en una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que recopiló pruebas contundentes sobre las actuaciones de Hernández entre los años 2018 y 2019. Según detalló la Fiscalía, la violencia sexual ejercida por el sentenciado fue dirigida hacia una menor de 11 años, su hijastra, quien tenía además una discapacidad cognitiva. El relato de la Fiscalía resalta que Hernández amenazaba de manera sistemática a la niña, intimidándola con golpearla si llegaba a contar la verdad sobre sus agresiones.

El suceso que terminó por indignar a la opinión pública se produjo los días 17 y 18 de marzo de 2019. En ese periodo, Hernández atacó brutalmente a su pareja sentimental: empleó objetos contundentes para agredirla, la asfixió y finalmente la estranguló, provocándole la muerte. Después de cometer el asesinato, el responsable ocultó el cuerpo en una zona montañosa de la vereda El Triunfo. De acuerdo con la Fiscalía, el cadáver fue localizado solo hasta 55 días después del crimen, lo que complejizó las labores investigativas y de esclarecimiento del caso.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por feminicidio agravado, acceso o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El ‘monstruo de Palocabildo’ había sido capturado en abril por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con la colaboración de la Policía y el Ejército Nacional. La aprehensión se efectuó en el barrio Centro de Cimitarra, Santander, y desde entonces Hernández permanecía privado de la libertad. Con esta sentencia condenatoria, la decisión de la justicia quedó en firme, según consta en los informes oficiales.

¿Qué crímenes cometió Jovanny Hernández, el ‘monstruo de Palocabildo’?

Jovanny Hernández fue condenado por feminicidio agravado, agresión sexual contra una menor con discapacidad cognitiva e intento de ocultar pruebas. De acuerdo con la Fiscalía, atacó y asesinó a su pareja sentimental y abusó sexualmente de su hijastra en Palocabildo, Tolima, entre 2018 y 2019.

¿Cómo fue capturado el ‘monstruo de Palocabildo’ según la Fiscalía General de la Nación?

Según información de la Fiscalía, Jovanny Hernández fue capturado en abril por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Policía y el Ejército. Su detención se llevó a cabo en el barrio Centro de Cimitarra, Santander, y desde ese momento permaneció privado de la libertad por los delitos mencionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.