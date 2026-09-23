Por: El Espectador

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En la madrugada del miércoles 23 de septiembre, una explosión sacudió la vía férrea del Cerrejón, ubicada en Uribia, La Guajira. De acuerdo con información divulgada por la Primera División del Ejército Nacional a través de su cuenta en X (antes Twitter), la detonación fue atribuida al Ejército de Liberación Nacional, más conocido como Eln. El ataque causó daños en uno de los vagones del tren que habitualmente transita por esa zona. Inmediatamente, tropas del Batallón de Defensa Antiaérea de la Décima Brigada se desplazaron al lugar de los hechos para brindar seguridad y vigilancia permanente, con el objetivo de proteger tanto la infraestructura estratégica como el motor económico de la región, según confirmaron fuentes del Ejército citadas por El Espectador. Específicamente, estas fuentes señalaron que la acción habría sido cometida por el Frente 6 de Diciembre del Eln.

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Este episodio se da en un contexto de alteración del orden público en el nororiente del país, especialmente en el departamento de La Guajira. De acuerdo con reportes recientes, la muerte de José Luis Pérez Villanueva, conocido con el alias “Cholo”, quien fungía como segundo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), provocó una ola de violencia en la zona. La acción que terminó con la vida de alias “Cholo” tuvo lugar el 21 de septiembre en la vereda Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, área rural de Santa Marta, según El Espectador. En el mismo operativo murieron otras seis personas identificadas como presuntos miembros de la ACSN, entre ellos el hijo de Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias “Pinocho”, presunto máximo jefe del grupo y principal financiador.

Tras la muerte de alias “Cholo”, grupos armados realizaron acciones violentas en Santa Marta y municipios vecinos, incluyendo la quema de buses, amenazas, bloqueos al transporte público y cierre de comercios. Ante este escenario, el presidente Abelardo de la Espriella determinó la militarización de la capital del Magdalena desde el 22 de septiembre, medida que, según el alcalde Carlos Pinedo Cuello, incluye la presencia de 600 policías y 500 militares. En medio de esta crisis, De la Espriella recorrió las calles de Santa Marta y enfatizó, a través de un video en redes sociales, la necesidad de fortalecer la seguridad y de tomar acciones contundentes contra los grupos armados, haciendo mención directa de las ACSN y otros actores ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación de seguridad en La Guajira tras la explosión en la vía férrea del Cerrejón?

Luego de la explosión atribuida al Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la vía férrea del Cerrejón, el Ejército Nacional informó el despliegue de tropas para ofrecer vigilancia y resguardar la infraestructura clave de la región, según información oficial citada por El Espectador. Se mantiene así una vigilancia constante en el sector de Uribia ante la alteración del orden público.

¿Qué acciones tomaron las autoridades en Santa Marta y Magdalena tras la muerte de alias “Cholo”?

La respuesta oficial a la ola de violencia tras la muerte de alias “Cholo” incluyó la militarización de Santa Marta, ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella, con presencia reforzada de policías y militares. Estas medidas buscan controlar los desmanes y proteger la ciudad frente a represalias de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, según detalló el alcalde Carlos Pinedo Cuello.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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