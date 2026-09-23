Por: El Espectador

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La Policía Nacional tomó la decisión de separar del cargo, de manera provisional, a siete uniformados que estuvieron implicados en el procedimiento previo a la muerte de Donovan Balanta Paz, el 20 de septiembre en el sector de Caracolí, ubicado entre Ciudad Bolívar y Soacha. De acuerdo con la entidad, esta medida hace parte de una investigación disciplinaria, radicada bajo el número EE-MESOA5-2026-191, cuyo propósito es esclarecer los hechos y establecer posibles responsables. Cabe señalar que esta separación no equivale a destitución, captura ni sanción definitiva; únicamente se mantendrá vigente mientras avanza el proceso. La Policía tampoco reveló la identidad, números de placa, rangos ni funciones de los uniformados apartados, ni especificó el tiempo de la medida ni la existencia de una investigación penal.

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En entrevista con El Espectador, Jhon Deiby Gómez Murillo, familiar de Donovan, manifestó que la Policía no ha entregado ningún dato sobre los policías involucrados, ni la minuta que registra el ingreso de Donovan y José Luis Guerrero Moreno a la Estación Cazucá, ni detalles de lo sucedido dentro de esas instalaciones. Gómez expresó su preocupación e insistió en saber los nombres y cargos de los agentes y si en realidad fueron apartados o capturados, pues la familia sostiene que participaron entre 15 y 20 uniformados en la persecución y detención de Donovan, pero solo siete han sido separados. Dos abogadas apoyan a la familia para solicitar documentos y revisar videos que aclaren si existe una actuación penal, además de exigir decisiones más claras por parte de la institución.

La familia cuestiona, también, la jurisdicción de los agentes, pues asegura que el procedimiento ocurrió en Bogotá, pero lo adelantó la Policía de Soacha. Piden explicaciones sobre la ausencia de patrullas de la capital y la coordinación del operativo. Según declararon, la delimitación exacta de territorialidad debe confirmarse con registros oficiales.

Donovan, de 34 años, llegaba al barrio Caracolí cuando la Policía atendía una riña. Si bien su familia afirma que él no participaba, rompió una botella alejado del lugar y escapó al ver que iban hacia él. Los uniformados lo persiguieron, lo detuvieron y lo condujeron a la estación. La versión oficial señala que se utilizó un táser, mientras los familiares denuncian golpes, descargas excesivas y malos tratos incluso cuando estaba esposado, además de insultos racistas. Solo habría recibido atención médica tras desmayarse; la Policía sostiene que aún presentaba signos vitales al ingresar al hospital, pero sus allegados lo contradicen. Medicina Legal esclarecerá la causa de muerte.

Los familiares denunciaron amenazas posteriores por parte de policías, lo qué les llevó a solicitar garantías para los testigos y convocar una protesta para exigir respuestas y transparencia en la investigación. El proceso disciplinario, según la Policía, garantizará el respeto a la ley y los derechos. Serán clave el dictamen médico y la revisión completa de videos y registros para determinar responsabilidades.

¿Cuál fue el procedimiento de la Policía en el caso de Donovan Balanta Paz?

Los hechos se originaron durante una intervención por una supuesta riña en el sector de Caracolí. Donovan Balanta, que no habría estado involucrado, rompió una botella a distancia y huyó al acercarse la Policía. Fue perseguido, reducido y trasladado a la Estación Cazucá, donde su familia denuncia el uso desproporcionado de la fuerza, incluidos golpes y descargas eléctricas con un táser cuando ya estaba esposado. El procedimiento es objeto de una investigación disciplinaria para esclarecer la causa de la muerte.

¿Por qué la Policía de Soacha intervino en un procedimiento dentro de Bogotá?

La familia de Donovan Balanta cuestionó por qué la Policía de Soacha dirigió el operativo en una zona que ellos consideran parte de Bogotá, señalando la ausencia de patrullas locales. Exigen aclarar la delimitación territorial y determinar quién autorizó y coordinó la intervención, así como las razones de la inexistencia de respuesta por parte de la Policía de Bogotá durante el procedimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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