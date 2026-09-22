Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En un evento colmado de emotividad, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental junto a la Policía Metropolitana de Ibagué organizó un homenaje especial dedicado a dos de sus integrantes más destacadas: el equino Honorio y la canina Ángel. Ambos culminaron su etapa de servicio en la institución y, gracias al programa "Adopta un Héroe de 4 Patas", comenzaron una nueva vida junto a familias adoptantes que se comprometieron a cuidar de ellos en un entorno de amor y protección.

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Honorio, un caballo que dedicó 18 años de su existencia al servicio de la patria, y Ángel, una pastor alemán que acompañó a la Policía Nacional durante siete años, son símbolos vivos de entrega y lealtad en la labor policial. Durante sus años de trabajo, estos ejemplares no solo cumplieron funciones operativas, sino que también se convirtieron en compañeros imprescindibles para los uniformados, gracias a su disciplina, fortaleza y disposición constante para servir.

La trascendencia de estos animales dentro del cuerpo policial va mucho más allá de las tareas cotidianas; su presencia fue fundamental para reforzar el lazo entre la institución y la ciudadanía. Según manifestó el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, tanto Honorio como Ángel dejaron una huella imborrable, no sólo en los policías que compartieron jornadas con ellos, sino también en la comunidad a la que sirvieron. De acuerdo con López González, "su legado permanecerá en nuestra institución como ejemplo de nobleza, compromiso y vocación de servicio al país", reafirmando el valor sentimental y profesional que representa su paso por la Policía Nacional.

La ceremonia de despedida y entrega a hogares adoptivos marca el inicio de una nueva etapa para estos héroes de cuatro patas. El programa "Adopta un Héroe de 4 Patas" garantiza que Honorio y Ángel reciban, tras años de servicio, el bienestar y los cuidados necesarios para vivir plenamente su retiro. Su despedida no solo simboliza el cierre de un ciclo, sino también el justo reconocimiento a una labor silenciosa que contribuyó al cumplimiento de la misión institucional y al fortalecimiento del vínculo de confianza entre la Policía y la sociedad ibaguereña.

¿En qué consiste el programa "Adopta un Héroe de 4 Patas" de la Policía Nacional?

El programa "Adopta un Héroe de 4 Patas" permite que animales como Honorio y Ángel, tras culminar su servicio en la Policía Nacional, sean entregados a familias que asumen el compromiso de brindarles cariño, protección y bienestar en una nueva etapa de sus vidas. Este proceso reconoce su labor y asegura que roeden en un ambiente adecuado fuera de la institución.

¿Por qué son importantes los homenajes a animales al finalizar su servicio policial?

Los homenajes a animales como Honorio y Ángel son fundamentales porque visibilizan su aporte silencioso y valioso en la misión policial, fortaleciendo además el vínculo entre la institución y la comunidad, al tiempo que estimulan el respeto y reconocimiento social hacia la labor de estos compañeros ejemplares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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