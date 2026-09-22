Un sobresaltado momento se vivió en las instalaciones del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, luego de que una aeronave de la Policía Nacional sufriera una salida de pista durante su maniobra de aterrizaje. El incidente, registrado este lunes 21 de septiembre, encendió las alarmas de los organismos de emergencia locales, aunque los reportes preliminares confirmaron la mejor noticia posible: ninguno de los ocupantes resultó lesionado y no se presentaron consecuencias mayores que lamentar.

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De acuerdo con la información oficial conocida hasta el momento, el avión transportaba a un contingente de uniformados que se desplazaban hacia el departamento del Cauca para incorporarse como personal de apoyo en las labores de seguridad y control territorial. Tras registrarse la emergencia, personal especializado en la atención de desastres acudió de inmediato al sitio para verificar el estado de la estructura y asegurar el perímetro, mientras imágenes difundidas con posterioridad mostraban el aparato fuera de la superficie pavimentada de aterrizaje.

Aunque las causas exactas continúan bajo rigurosa indagación, la hipótesis principal apunta hacia una eventual falla mecánica que habría comprometido la maniobra de los pilotos. Testimonio de ello fue la declaración entregada por una fuente institucional a este medio: “El avión aterrizó en Popayán, se pinchó y se salió unos metros de la pista. Luego volvió a ingresar. En este momento lo están revisando. No ocurrió nada más ni se presentó ninguna situación extraña”.

Pese a que preliminarmente se habla de una posible afectación en el sistema de frenado, el tren de aterrizaje o un pinchazo, será el Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (GRIAA) de la Aeronáutica Civil el encargado de esclarecer lo sucedido. Las pesquisas técnicas abarcarán un análisis exhaustivo de la trayectoria de aproximación, el estado de la superficie asfáltica —el aeródromo cuenta con una pista de aproximadamente 1.910 metros de longitud por 30 de ancho y una elevación cercana a los 5.669 pies—, además de las condiciones meteorológicas imperantes al momento del toque de tierra.

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Este tipo de operaciones logísticas forman parte habitual de las capacidades de la Aviación Policial, la cual dispone de flotas de ala fija y helicópteros dedicados al transporte seguro de personal y recursos estratégicos hacia las zonas más complejas del país.

Como medida preventiva y mientras se surten las inspecciones técnicas requeridas para garantizar la seguridad operacional, la terminal aérea de Popayán permanece bajo un cierre temporal preventivo. Las autoridades aeronáuticas y policiales indicaron que en las próximas horas se evaluarán los avances de la investigación para determinar el momento en que se restablecerán por completo las operaciones comerciales y oficiales en el aeropuerto Guillermo León Valencia.