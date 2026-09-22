Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante una semana, la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima, conocida como UT, organiza una agenda diversa que reúne a estudiantes, docentes, egresados, personal administrativo e invitados. El objetivo central de la programación es abordar temas relacionados con el medio ambiente, articulando conferencias, conversatorios, actividades de investigación, espacios de creación, iniciativas de proyección social y emprendimiento, así como muestras audiovisuales y jornadas culturales. De acuerdo con las declaraciones de Jhon Jairo Peña Ocampo, decano de la Facultad, el interés está en que los seis programas académicos conversen y reflexionen alrededor de temas ambientales.

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El inicio del evento tuvo lugar el lunes 21 de septiembre, en el Auditorio Mayor de la Academia de la Universidad del Tolima. Ese día, tras la inauguración, se presentaron conferencias dedicadas a los derechos de la naturaleza, la justicia económica y ambiental, el conocimiento ancestral y el papel de las ciencias sociales, según la información suministrada. Estas sesiones inaugurales sentaron las bases del enfoque interdisciplinario de la semana.

El martes 22 la agenda profundizó en áreas como investigación, creación, extensión universitaria y proyección social, ampliando su alcance con una feria de emprendimiento. Esta dinámica permite que la academia dialogue con la sociedad, mostrando el avance de los proyectos estudiantiles y de los egresados.

A lo largo de la semana se desarrollan espacios académicos que exploran temas como los delitos medioambientales y su impacto, la evolución histórica del río Magdalena, así como la relación entre la naturaleza y la sociedad. Además, destaca la muestra audiovisual presentada por los programas de Comunicación Social–Periodismo y Artes Plásticas y Visuales, que permiten a los asistentes conocer el resultado de procesos creativos y reflexivos en torno al medio ambiente.

Entre los momentos destacados se encuentra el lanzamiento de la novela 'Las Sombras de la Aurora', escrita por Arlovich Correa, profesor del programa de Comunicación Social y Periodismo de la UT, quien enfatizó la importancia del diálogo académico y extendió la invitación a docentes y demás interesados a participar en el conversatorio que acompañará la presentación.

El viernes 25, día de cierre, está previsto el conversatorio ‘Circuito Guacaó: cantos y lecturas en parranda por el Tolima’ y una noche de gala con la clausura oficial. Durante el evento final se celebrarán los 15 años del programa de Ciencia Política y se hará un reconocimiento formal a miembros destacados de la Facultad. El decano reiteró su invitación a toda la comunidad académica y a la ciudadanía a sumarse a las actividades.

¿Cuáles son las actividades principales de la Semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la UT?

La programación incluye conferencias sobre medio ambiente, conversatorios, investigación, ferias de emprendimiento, muestras audiovisuales y eventos culturales, destacando la integración entre los seis programas académicos y el diálogo entre universidad y sociedad.

¿Qué temas ambientales se abordan en la agenda académica de la Universidad del Tolima?

La agenda explora derechos de la naturaleza, justicia económica y ambiental, delitos medioambientales, historia del río Magdalena, así como la relación entre la sociedad y el entorno natural, en espacios liderados por docentes, estudiantes y expertos invitados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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