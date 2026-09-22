Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Ibagué recibirá una inyección presupuestal significativa para mejorar su infraestructura vial tanto urbana como rural. Según informa la Secretaría de Hacienda Municipal, se destinarán $4.200 millones adicionales específicamente para la intervención en la malla vial, cifra que responde a una de las necesidades más sentidas de los habitantes de la capital tolimense. Estos recursos forman parte del Acuerdo 042 de 2026, recientemente aprobado por el Concejo de Ibagué. En total, el acuerdo estipula una adición presupuestal cercana a los $10.000 millones, dirigida a fortalecer diversos frentes de inversión municipal.

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El reparto de estos dineros prioriza la conectividad y la movilidad, con $3.600 millones asignados a la red vial urbana y otros $620 millones dirigidos a vías rurales. Esta estrategia busca impactar positivamente tanto a los barrios como a las veredas, mejorando el tránsito dentro del municipio y facilitando el acceso a diferentes zonas que durante años han reclamado inversiones en infraestructura. La decisión política de priorizar estas obras revela un interés en equilibrar las necesidades de los distintos sectores de la ciudad y garantizar conexiones funcionales para toda la población.

No obstante, el alcance del Acuerdo 042 trasciende la infraestructura vial. El artículo, basado en datos entregados por la Secretaría de Hacienda de Ibagué, señala que el presupuesto también incluye partidas orientadas a la educación y a la cobertura de otras áreas que hacen parte de las competencias de la Administración Municipal. La estructuración de esta adición presupuestal responde, así, a una agenda amplia pensada para suplir carencias en servicios e infraestructura que afectan el bienestar de los habitantes.

Un aspecto relevante del acuerdo es la destinación de cerca de $7.000 millones en vigencias futuras para garantizar la continuidad de programas sociales, particularmente aquellos enfocados en la alimentación y atención de adultos mayores, así como en el mantenimiento de hogares de paso. Estos recursos tienen como finalidad asegurar que poblaciones vulnerables no se vean privadas de la atención municipal necesaria. Además, se han aprobado más de $8.000 millones para el funcionamiento de servicios hasta 2027, incluyendo contratos de arrendamiento y vigilancia, todo pensado para mantener la operatividad de los servicios fundamentales en Ibagué.

En resumen, las apropiaciones aprobadas a través del Acuerdo 042 reflejan una apuesta por la infraestructura física, el sostenimiento de programas sociales y el funcionamiento institucional, buscando impactar de forma integral la calidad de vida de los ciudadanos de Ibagué.

¿Cómo se distribuirán los $4.200 millones adicionales para la malla vial en Ibagué?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda Municipal, de los $4.200 millones destinados a mejorar la infraestructura vial en Ibagué, $3.600 millones serán enfocados en la malla vial urbana y $620 millones irán a la zona rural. Esta distribución busca fortalecer la movilidad en los barrios y garantizar la conectividad de las veredas con el casco urbano.

¿Qué programas sociales serán financiados con el Acuerdo 042 de 2026 en Ibagué?

El Acuerdo 042 de 2026, aprobado por el Concejo de Ibagué, contempla alrededor de $7.000 millones en vigencias futuras para mantener la continuidad de programas sociales, específicamente la alimentación y atención de adultos mayores y el sostenimiento de hogares de paso, lo que asegura la atención de poblaciones vulnerables en el municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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