Por: Portal Bogotá

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Este martes 22 de septiembre de 2026, la movilidad en Bogotá presentó complicaciones debido a dos incidentes específicos informados en horas de la mañana. Según información difundida por la Alcaldía de Bogotá y otras fuentes oficiales, el primero de estos hechos fue un accidente de tránsito ocurrido en la avenida José Celestino Mutis con carrera 97, en la localidad de Engativá. El hecho involucró a un camión y un biciusuario y tuvo lugar en sentido oriente a occidente. Las autoridades reportaron un alto flujo vehicular en este sector, lo cual causó afectaciones no solo a los conductores particulares sino también a quienes usan rutas de TransMilenio, el sistema público de transporte masivo de la ciudad.

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Por otra parte, se reportó una novedad semafórica en la carrera Novena con calle 134, ubicada en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital. De acuerdo con los reportes entregados a las 7:23 a. m., en este punto se produjo congestión vehicular como consecuencia de la falla en los semáforos. Este tipo de inconvenientes suele afectar notablemente el flujo de automotores en horas clave, como las de la mañana, cuando la mayor parte de la población se traslada a sus lugares de estudio o trabajo.

La ciudad ha hecho varias apuestas por mejorar la movilidad, como la reciente entrada en operación de nuevos semáforos en la calle 63 con carrera 50, también informada por la Alcaldía. Sin embargo, los incidentes registrados este martes evidencian que el tránsito de Bogotá continúa siendo vulnerable frente a accidentes y novedades técnicas imprevistas. Tal como lo menciona la información recopilada por fuentes oficiales, la afectación de rutas de TransMilenio y los extendidos episodios de congestión siguen siendo temas de interés prioritario tanto para las autoridades como para los ciudadanos.

Ante cualquier situación que impacte la movilidad en Bogotá, se recomienda consultar los reportes en tiempo real de fuentes oficiales para programar desplazamientos y evitar contratiempos. Mantenerse informado y planificar la ruta puede hacer la diferencia en las zonas más afectadas por eventos como accidentes viales o fallas semafóricas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el accidente de tránsito reportado en Bogotá este martes 22 de septiembre de 2026?

El accidente reportado por la Alcaldía de Bogotá ocurrió en la avenida José Celestino Mutis con carrera 97, en la localidad de Engativá, donde un camión y un biciusuario estuvieron involucrados. Este siniestro causó un alto flujo vehicular y afectación sobre las rutas de TransMilenio en la zona, especialmente en sentido oriente a occidente.

¿Qué implica una novedad semafórica en la movilidad de Bogotá?

Una novedad semafórica, como la presentada en la carrera Novena con calle 134 en la localidad de Usaquén, se refiere a una falla o mal funcionamiento de los semáforos en un punto específico. Este tipo de imprevisto produce congestión vehicular, dificulta los cruces y puede aumentar el riesgo de accidentes, especialmente en horarios de mayor tránsito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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