Por: El Espectador

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La discusión sobre una nueva reforma tributaria en Bogotá alcanzó una etapa crucial. Después de que, el pasado 17 de septiembre, la plenaria del Concejo se suspendiera por falta de quórum, este lunes el debate cobró un nuevo impulso. Esta vez, la sesión contó con la participación de cabildantes no voceros, representantes de agremiaciones y voceros de la Administración distrital, según lo documentado en la fuente principal citada.

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El proyecto, impulsado en un segundo intento por el alcalde Carlos Fernando Galán, apunta a recaudar 1,26 billones de pesos colombianos anuales. El enfoque está puesto en dos fuentes principales: un aumento de sobrecargos al impuesto predial y al ICA, el impuesto de industria y comercio. De acuerdo con la Administración Distrital, la finalidad de este incremento es actualizar el sistema de alumbrado público, con el objetivo de convertirlo en un servicio completamente sostenido por tecnología LED, lo que supondría una mayor eficiencia energética y menores costos operativos futuros.

En el análisis realizado por la Comisión de Hacienda previa al debate en plenaria, el proyecto fue bien recibido, aunque no sin sugerencias de modificación. Se registraron tres ponencias positivas condicionadas a ciertos cambios, que tras su unificación consiguieron el respaldo de ocho concejales. Quienes apoyaron el proyecto representan diversas bancadas: Andrea Hernández y Humberto Amin (Centro Democrático), Juan Manuel Díaz y Elkin Huertas (Nuevo Liberalismo), Julián Sastoque y Julián Triana (Partido Verde), Armando Gutiérrez (Partido Liberal) y Rolando González (Cambio Radical).

En contraste, la propuesta encontró rechazo entre otros concejales como José Cuesta (Pacto Histórico), Ángelo Schiavenato (Partido Ecologista), Samir Bedoya (Mira) y Julián Uscátegui (Centro Democrático). Además, Samir Abisambra (Partido Liberal), Óscar Bastidas y Jairo Avellaneda (Pacto Histórico) estuvieron ausentes durante la votación, por lo que no emitieron su postura en este momento decisivo, situación reseñada en los registros del Concejo.

Este contexto deja ver un ambiente en el que los pesos políticos comienzan a tomar posiciones más claras, determinando el futuro inmediato de la reforma tributaria y de la inversión en infraestructura tecnológica de la ciudad.

¿En qué consiste la reforma tributaria propuesta por el alcalde Carlos Fernando Galán en Bogotá?

La reforma busca incrementar el recaudo anual del Distrito en 1,26 billones de pesos a través de sobrecargos en el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio (ICA). El propósito de estos recursos es actualizar el sistema de alumbrado público de Bogotá para que funcione en su totalidad con tecnología LED.

¿Cuáles concejales respaldaron y cuáles rechazaron la reforma tributaria de Bogotá?

Entre quienes apoyaron la unificación y aprobación del proyecto en la Comisión de Hacienda se encuentran miembros del Centro Democrático, Nuevo Liberalismo, Partido Verde, Partido Liberal y Cambio Radical. Por otro lado, concejales del Pacto Histórico, Partido Ecologista, Mira y un integrante del Centro Democrático se opusieron, mientras algunos del Partido Liberal y Pacto Histórico no participaron en la votación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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