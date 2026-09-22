Por: Gol Caracol

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El regreso del Junior de Barranquilla al triunfo ha vuelto a despertar el entusiasmo entre sus seguidores y la expectativa en el fútbol colombiano. A la cabeza de este resurgimiento se encuentra Mario Sebastián Viera, quien, tras asumir las riendas técnicas del club, logró una victoria contundente 1-4 sobre Fortaleza en la ciudad de Bogotá, según información revelada en ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio. El entrenador uruguayo analizó el momento actual del club ‘tiburón’, destacó la importancia del grupo y describió las bases del reciente éxito deportivo.

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Viera enfatizó en que el buen momento de Junior se debe principalmente al esfuerzo colectivo y la disposición al trabajo de todos los integrantes. En sus palabras, "todo el grupo está respondiendo, están trabajando muy bien los chicos", lo cual considera fundamental para alcanzar los objetivos que, según él, son exigentes y demandan trabajo constante. El técnico remarcó que el secreto no está en la presión o los regaños, sino en el compromiso de cada futbolista y el adecuado descanso en casa, elementos que considera la verdadera clave de este “renacer futbolístico”.

Parte de la reconstrucción del Junior ha estado facilitada por la relación de Viera con jugadores de larga trayectoria en el club, como Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará. El DT destacó el conocimiento mutuo y cómo esto resulta positivo para fortalecer el ambiente de vestuario y en el campo. Además, compartió que este es el último año de Teófilo Gutiérrez, señalando el deseo del delantero de retirarse logrando buenos resultados.

Analizando el funcionamiento del equipo, Viera reconoció que anteriormente al grupo le había faltado competir. Sin embargo, resalta que en el último encuentro logró ver al Junior compacto y ordenado, superando incluso las adversidades de jugar a las dos de la tarde en Bogotá. Sostuvo que el trabajo mental y físico durante la semana, sumado a sesiones de entrenamiento más frecuentes, ha permitido una mejor adaptación a lo que espera para el juego de su equipo.

Un tema que no pasó desapercibido fue el entrenamiento de la pelota parada. Viera relató que, como arquero, siempre hacía cientos de tiros libres y que la “repetición” era esencial para conseguir buenos resultados. Aunque reconoce que para los jugadores de campo esa rutina es diferente, insiste en que la constancia en los entrenamientos es determinante para obtener contundencia en balón parado, una herramienta que puede abrir partidos.

Finalmente, Viera fue claro al afirmar que el equipo enfrenta "once finales" en lo que queda de campeonato, recordando que la clave está en no relajarse y mantener la actitud. Incluso habló de su vínculo familiar dentro del cuerpo técnico y la claridad en los roles entre él y su padre, también miembro del club.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los factores que explican el resurgimiento del Junior, según Sebastián Viera?

De acuerdo con las declaraciones recogidas por ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, Sebastián Viera explicó que el resurgimiento de Junior se debe a la respuesta positiva del grupo, el trabajo continuo, la fortaleza mental y física, además de una mayor cantidad de sesiones de entrenamiento. Destacó, además, la importancia de la confianza entre jugadores experimentados y el rol fundamental de la actitud y disciplina tanto en la cancha como fuera de ella.

¿Cuál es la relevancia de la pelota parada en la estrategia de Junior según Viera?

Según lo expresado por Sebastián Viera, la pelota parada es fundamental en el planteamiento de Junior. Narró su propia experiencia entrenando tiros libres y subrayó la importancia de la repetición y el trabajo individual para que los jugadores adquieran confianza y automatismos. La pelota quieta, según el entrenador, puede ser determinante para inclinar un partido a favor del equipo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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