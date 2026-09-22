Por: Portal Bogotá

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En el contexto de la preparación institucional frente a eventos climáticos, varias entidades del sector Ambiente en Bogotá participaron en el Segundo Encuentro del Conocimiento y la Innovación del Sector Ambiente – GESCO+I 2026, según la información publicada por el Distrito. Este evento tuvo como eje central el fortalecimiento de conocimientos y capacidades para anticiparse a los posibles impactos del fenómeno de El Niño 2026 en la ciudad. Las entidades involucradas fueron la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

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El encuentro se llevó a cabo en el humedal Santa María del Lago, donde las personas participantes recorrieron diferentes estaciones lideradas por profesionales de las entidades mencionadas. De acuerdo con la información de la Alcaldía, esta metodología permitió analizar el fenómeno de El Niño desde diversas perspectivas institucionales, abriendo espacio no solo para la exposición de conocimientos técnicos, sino también para reflexiones sobre la respuesta articulada que Bogotá debe desarrollar ante escenarios de variabilidad climática.

En la estación de IDIGER se abordaron aspectos clave como el conocimiento del riesgo asociado al fenómeno de El Niño, planteando probabilidades y escenarios de riesgo específicos. Adicionalmente, se compartieron recomendaciones para el uso eficiente del agua, incluyendo una matriz para el consumo responsable de este recurso. Dentro de la jornada, la exposición fotográfica fue un componente central, ofreciendo una mirada sobre los efectos vividos en eventos anteriores y permitiendo construir memoria institucional y generar aprendizajes para la identificación de prácticas exitosas, tal como reportó la entidad.

Las personas asistentes al evento recibieron información detallada sobre la importancia de modificar hábitos de consumo para el uso inteligente del agua, tema que cobra especial relevancia ante los efectos del cambio climático identificados por el Distrito. Según lo relatado por la Secretaría Distrital de Ambiente, estos espacios de reflexión y aprendizaje son cruciales para desarrollar acciones anticipadas que reduzcan el impacto del fenómeno de El Niño 2026, promoviendo la gestión del riesgo y la adaptación a las nuevas condiciones ambientales en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas propone el Distrito de Bogotá para enfrentar el fenómeno de El Niño 2026?

El Distrito de Bogotá, a través de entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente y el IDIGER, promueve el conocimiento del riesgo, la preparación para escenarios de sequía y la adopción de prácticas para el uso eficiente del agua. En jornadas como el Segundo Encuentro del Conocimiento y la Innovación del Sector Ambiente, se fomenta la capacitación institucional y la sensibilización sobre el consumo responsable, vitales ante el fenómeno de El Niño.

¿En qué consiste el concepto de variabilidad climática según el IDIGER?

El IDIGER, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, explicó la variabilidad climática como las fluctuaciones y cambios en el clima que pueden afectar las condiciones habituales de la ciudad. A través de charlas y exposiciones, el instituto resalta la importancia de comprender estos cambios para anticiparse a diferentes escenarios y fortalecer la capacidad de adaptación de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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