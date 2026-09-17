Por: Noticiero 90 minutos

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La reciente visita de Indalecio Dangond, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, al Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Palmira, marcó un hito en el diálogo sobre el futuro agrícola de Colombia. Acompañado por Carlos Eduardo Campo, gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y Miguel Serrano, director ejecutivo de AGROSAVIA, Dangond fue testigo de seis décadas de trabajo investigativo dedicado a fortalecer la agricultura en la región. De acuerdo con la información recogida en el canal Noti 90 Minutos, el ministro subrayó la importancia de reducir trámites entre AGROSAVIA y el ICA, proyectando que en un lapso de dos a tres meses será posible lanzar nuevas variedades de cultivos —como yuca, fríjol y arroz— adaptadas a condiciones de sequía.

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En sus declaraciones, Dangond enfatizó la relevancia de simplificar procedimientos para que la innovación llegue con mayor rapidez a los productores. Esta apuesta por la agilidad administrativa permitiría mejorar la productividad y resiliencia de las semillas, lo cual resulta fundamental frente a los desafíos climáticos actuales. La visita al CIAT, institución que ha liderado investigaciones en torno a la diversidad de cultivos, es vista como un paso para consolidar alianzas y enfrentar los retos del cambio climático desde el conocimiento científico y la gestión pública.

El fenómeno de El Niño, evento climático caracterizado por la variación en los patrones de lluvias y que actualmente afecta al país, fue uno de los temas centrales en la agenda del ministro. Dangond anticipó que los efectos más graves se sentirán en noviembre y, por ello, ya se inició la puesta en marcha de un programa denominado Forraje Milagro en siete departamentos especialmente vulnerables. Según palabras del propio ministro, el concepto es producir forrajes, heno y henolaje —un producto forrajero fermentado para conservar mejor sus propiedades— en predios de AGROSAVIA destinados a pequeños ganaderos con menos de 50 vacas. A estos beneficiarios se les entregarán gratuitamente más de 1.600 toneladas de alimento animal en un lapso de seis meses, estrategia pensada para amortiguar el impacto de la escasez de agua y alimento durante el fenómeno de El Niño.

La intervención del ministro Dangond refuerza la idea de que el desarrollo del sector agropecuario requiere esfuerzos conjuntos entre Estado, investigación y pequeños empresarios. El compromiso está puesto en transformar tecnológicamente la cadena productiva y aprovechar la diversidad agrícola de las regiones, con la mirada puesta en asegurar la seguridad alimentaria y fortalecer la economía rural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficiará a los pequeños ganaderos el programa Forraje Milagro durante el fenómeno de El Niño?

El programa Forraje Milagro, según anunció el ministro Indalecio Dangond, permitirá a pequeños ganaderos con menos de 50 vacas acceder gratuitamente a forrajes, heno y henolaje producidos en predios del Ministerio de Agricultura, AGROSAVIA y el ICA. Esta entrega busca mitigar el impacto de la sequía que traerá el fenómeno de El Niño, asegurando así el alimento del ganado y reduciendo riesgos económicos para quienes tienen menos recursos.

¿Qué avances se esperan tras la simplificación de trámites entre AGROSAVIA y el ICA en Colombia?

La simplificación de trámites entre AGROSAVIA y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), de acuerdo con lo planteado por el ministro Dangond, permitirá que nuevas variedades de semillas resistentes a condiciones adversas, como la sequía, lleguen rápidamente al campo. Esto favorecerá el acceso a tecnologías desarrolladas por la investigación agrícola, potenciando la productividad y la adaptación del agro colombiano ante desafíos climáticos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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