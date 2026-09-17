Así como otras empresas anunciaron movimientos en Colombia, una muy reconocida presentó los que tiene previstos para crecer en el territorio nacional.

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Durante la primera edición en Colombia del Mercado Libre Experience en el Movistar Arena de Bogotá, la compañía confirmó la ejecución de su plan de expansión en el país.

El evento de comercio electrónico más destacado de América Latina reunió a miles de vendedores en la capital colombiana para conocer los avances de la plataforma.

El proyecto centra sus esfuerzos en fortalecer la presencia física operativa en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla mediante importantes obras de infraestructura.

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Esta estrategia abarca la apertura de sedes corporativas inéditas, la descentralización de la red de almacenamiento y el respaldo directo a las pymes locales.

Todas estas acciones forman parte de la inversión de 600 millones de dólares anunciada para el presente año en el territorio nacional.

El anuncio representa un avance estratégico enfocado en democratizar el comercio electrónico y potenciar el alcance de los emprendedores regionales.

Llevar capacidad logística avanzada a los departamentos permite a los comerciantes conectar su oferta con el mercado nacional de manera eficiente.

Al mismo tiempo, la descentralización de las operaciones facilita la reducción significativa de los plazos de entrega para los consumidores finales.

“La ejecución de este plan de expansión responde al acelerado dinamismo del comercio electrónico en el país. La apertura de infraestructura física de almacenamiento y distribución directamente en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla abre un abanico de posibilidades para la economía local. Estamos expandiendo la operación para que cualquier fabricante o emprendedor regional tenga acceso a la misma tecnología logística que una gran empresa, escalando su negocio y recibiendo sus pedidos en cuestión de horas”, señaló Doménico Barbato, gerente general de Mercado Libre Colombia y Venezuela.

Como parte del crecimiento institucional y la apuesta por el talento local, la empresa extiende sus dependencias corporativas en Bogotá y Medellín.

Actualmente la firma suma 6.100 colaboradores distribuidos en el país y fortalece sus instalaciones para albergar a más profesionales.

En Bogotá, las nuevas oficinas situadas en Connecta 80 están concebidas para concentrar a 2.000 colaboradores de áreas estratégicas.

Por su parte, en Medellín inauguró espacios en Rivana Business Park, en el sector de Ciudad del Rio, consolidando una plantilla de 1.600 colaboradores antioqueños.

Adicionalmente, la incorporación de infraestructura propia de almacenamiento y distribución en Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali marca un hito en la red logística nacional.

En Medellín comenzó a operar en julio de 2026 un nuevo Metro Full, permitiendo realizar compras hasta las 6:00 p. m. para recibirlas el mismo día.

En Bogotá abrirá el próximo 10 de octubre un Metro Full de 1160 metros cuadrados, habilitando entregas el mismo día en nueve localidades.

En Barranquilla iniciará operaciones el 20 de octubre un recinto de 770 metros cuadrados, extendiendo envíos el mismo día a Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

En Cali abrirá el 3 de noviembre un espacio de 980 metros cuadrados, que cubrirá con entregas el mismo día a Cali, Armenia, Manizales y Pereira.

Esta expansión física impacta de forma directa la dinamización del tejido productivo y el ecosistema empresarial colombiano.

Durante 2026, cerca de 11.000 pymes colombianas comenzaron a vender en la plataforma, registrando un promedio superior a 60 nuevos negocios por día.

Con esta incorporación se alcanzó la cifra récord de 43.600 pymes activas, representando un aumento del 45 % frente al cierre de 2025.

El ecosistema total de la plataforma reúne a 98.000 vendedores en el país al sumar las tiendas oficiales de marcas reconocidas.

Las cifras destacan que el 83 % de estos emprendimientos tiene de 1 a 5 empleados y más del 50 % produce localmente sus artículos.

A través del despliegue en infraestructura, logística y fortalecimiento del ecosistema emprendedor, la empresa reafirma su compromiso de largo plazo con el país.

Las regiones quedan posicionadas como ejes centrales de la transformación digital, promoviendo un comercio incluyente, eficiente y sumamente cercano para todos los ciudadanos.

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