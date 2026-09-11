On Vacation celebra sus 24 años con una campaña de aniversario que busca facilitar el acceso de los colombianos a vacaciones dentro y fuera del país.

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Durante septiembre, la compañía anunció promociones especiales en destinos como San Andrés, Amazonas, La Guajira, Santa Marta, Girardot, Guatapé, Coveñas, Panamá y Cancún.

La celebración incluye paquetes todo incluido con tarifas especiales y un modelo de financiación que permite reservar con una cuota inicial del 10 % y pagar el saldo en cuotas mensuales, sin intereses y manteniendo el precio establecido al momento de la compra.

La estrategia busca que las familias puedan planear sus viajes con anticipación sin asumir costos financieros adicionales.

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Entre las ofertas destacadas se encuentran planes a Amazonas desde $ 1.239.000, La Guajira desde $ 1.339.000, Santa Marta desde $ 1.289.000 y San Andrés desde $ 1.499.000. Estas promociones estarán disponibles hasta el 18 de septiembre y hacen parte de la campaña con la que On Vacation busca celebrar su trayectoria y atraer a nuevos viajeros.

La empresa también presentó dos novedades. Una de ellas es la Suite Anasü, una habitación de lujo ubicada en el Hotel Watira Beach, que cuenta con piscina privada y está a pocos pasos de la playa.

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Habitación de On Vacation / Suministrada

La otra es una nueva ruta hacia Panamá, con planes todo incluido que permiten combinar hoteles de playa y ciudad desde $ 2.439.000 por persona.

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On Vacation señaló que el comportamiento favorable de la tasa de cambio y el interés de los colombianos por viajar al exterior representan una oportunidad para impulsar estas ofertas. Además, anunció promociones diarias durante agosto a través de sus diferentes canales de venta.

Con 24 años de trayectoria, On Vacation ha llevado a más de 4 millones de viajeros a diferentes destinos. Su propuesta combina planes todo incluido y opciones de pago a cuotas sin intereses, con el objetivo de hacer más accesibles las vacaciones para las familias colombianas.

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